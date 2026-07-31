Sevgili İkizler, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki seyri kariyerini, toplum önündeki konumunu ve hedeflerini ön plana çıkarıyor. Üstlerinle yapacağın bir görüşme ya da teslim edeceğin önemli bir iş, düşündüğünden daha fazla dikkat çekebilir. Plüton’un retro hareketi ise gelecek planlarını yeniden şekillendirirken eski bir hedefe farklı bir yöntemle dönmeni sağlayabilir. Bugün görünür olmaktan kaçınmak yerine yaptığın işin arkasında durmalısın.

Maddi tarafta iş hayatından kaynaklanan bir gelişme yüzünü güldürebilir. Yeni görev, ek sorumluluk ya da proje üzerinden ileride gelir artışı sağlayabilecek bir kapı açılabilir. Ancak henüz kesinleşmeyen rakamlar üzerinden harcama planı yapmamalısın.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, kariyerindeki yoğunluk partnerinle geçireceğin zamanı azaltabilir ve bunun üzerine küçük bir tartışma çıkabilir. Karşı tarafın beklentisini küçümsememek önemli olacak. Ama eğer bekarsan, iş bağlantılı bir ortamda ciddi, sakin ve ilk bakışta mesafeli biri ilgini çekebilir. Aranızdaki iletişim profesyonel başlasa da çizginin hızla değişmesi mümkün.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…