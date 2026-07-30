Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında biraz daha içine dönmek isteyebilirsin. İlişkin varsa, partnerinle kalabalık planlar yerine baş başa kalmak sana daha iyi gelebilir. Sessiz bir akşam, uzun bir sarılma ya da fazla konuşmadan yan yana durmak bile aranızdaki bağı besleyebilir.

Bekarsan, birine karşı hislerin olabilir ama bunu henüz kimseyle paylaşmak istemeyebilirsin. Acele etmene gerek yok, fakat karşındaki kişiye tamamen kapalı da durma. Küçük bir mesaj ya da sıcak bir bakış bile ilgini belli etmeye yeter. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…