Sevgili İkizler, Satürn bugün gelecek hedefleri alanında geri hareketine başlıyor ve uzun vadeli beklentilerini yeniden düşündürüyor. İlişkin varsa, bu ilişkinin seni gerçekten istediğin geleceğe götürüp götürmediğini sorguluyorsun. Kendini beş yıl sonra hayal ettiğinde, partnerinin o tabloda olup olmadığını merak ediyorsun. Bu soru başta ürkütücü gelebilir çünkü cevabı ilişkini değiştirebilir. Ancak sormaktan kaçınmak, belirsizliği uzatmaktan başka işe yaramaz. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bugün bu konuyu tehdit gibi değil, ortak bir plan gibi konuşmanı sağlıyor. İkiniz de aynı geleceği hayal edebiliyorsanız, ilişkiniz sandığından çok daha sağlam demektir.

Bekarsan, aradığın kişide önem verdiğin özellikler bugün değişiyor. Eskiden ilk baktığın şeyler artık listenin sonuna düşüyor, hiç önemsemediğin nitelikler ise başa çıkıyor. Belki bir zamanlar sadece fiziksel çekim yeterliydi, ama artık aynı hayatı kurabileceğin biri arıyorsun. Bu değişim, olgunlaştığının en net kanıtı. Bugün ne aradığını yeniden tanımlaman, doğru kişiyi fark etmeni kolaylaştıracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…