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İkizler Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

23 Temmuz Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kendi değerini yeniden hatırlıyorsun. Yöneticin Merkür geri hareketini bitirirken, senin öz değer alanını da netleştiriyor. İlişkin varsa, son zamanlarda partnerinle aranızda para, sorumluluk paylaşımı ya da gündelik pratik konular yüzünden oluşan gerginlik bugün yumuşuyor. Bu tartışmaların aslında sevgisizlikten değil, yorgunluktan kaynaklandığını fark edeceksin. Bugün birbirinize karşı biraz daha anlayışlı olduğunuzda, o pürüzlerin ne kadar küçük olduğunu göreceksiniz. Kendine ve ona değer vermek bugünün anahtarı.

Bekarsan, kendine biçtiğin değer yükseldikçe çevrendeki ilginin de arttığını göreceksin. Kendini küçümsemeyi bıraktığın an, başkalarının da sana bakışı değişiyor. Bugün kimseye kendini kanıtlamak zorunda değilsin, sadece kendin gibi olman yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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