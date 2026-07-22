Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kendi değerini yeniden hatırlıyorsun. Yöneticin Merkür geri hareketini bitirirken, senin öz değer alanını da netleştiriyor. İlişkin varsa, son zamanlarda partnerinle aranızda para, sorumluluk paylaşımı ya da gündelik pratik konular yüzünden oluşan gerginlik bugün yumuşuyor. Bu tartışmaların aslında sevgisizlikten değil, yorgunluktan kaynaklandığını fark edeceksin. Bugün birbirinize karşı biraz daha anlayışlı olduğunuzda, o pürüzlerin ne kadar küçük olduğunu göreceksiniz. Kendine ve ona değer vermek bugünün anahtarı.

Bekarsan, kendine biçtiğin değer yükseldikçe çevrendeki ilginin de arttığını göreceksin. Kendini küçümsemeyi bıraktığın an, başkalarının da sana bakışı değişiyor. Bugün kimseye kendini kanıtlamak zorunda değilsin, sadece kendin gibi olman yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…