Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kelimeler senin en güçlü kozun. İlişkin varsa, partnerinle kuracağın bir sohbet beklediğinden çok daha derin sulara açılabilir; yüzeyde başlayan bir konuşma, kalbinizin en samimi köşelerine uzanabilir. Bugün dinlemeye de en az konuşmak kadar yer aç.

Bekarsan, sosyal bir ortamda tanışacağın biri zihnini anında meşgul edebilir. Sohbetin akıcılığı, aranızda görünmez bir bağ kuruyor; laf lafı açtıkça birbirinize daha çok ısınıyorsunuz. Bugün yeni yüzlere kapını kapatma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…