Sevgili İkizler, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, ilişkinizde yarım kalan konuşmaları yeniden gündeme taşıyabilir. İlişkisi olan İkizler, birlikte erteledikleri bir plan ya da gelecek hedefi hakkında ortak bir karar alabilir; konuşulanların bu kez hayata geçme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Bekar İkizler için sosyal medya, kısa bir yolculuk ya da ortak bir arkadaş aracılığıyla kurulacak iletişim dikkat çekebilir. İlk mesajla başlayan sohbetin beklediğinden daha uzun sürmesi, yeni bir tanışmanın heyecanını da beraberinde getirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…