Sevgili İkizler, 12 Temmuz’da Neptün retrosu, iletişimdeki eksik halkaları görünür kılıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinin sosyal medyada yaptığı masum bir paylaşımı yanlış yorumlayabilir ya da çevrenden duyduğun bir söz nedeniyle gereksiz bir kıskançlık yaşayabilirsin. Gerçeği öğrenmeden tepki vermemek ilişkini koruyacak.

Bekar bir İkizler burcuysan, bir süredir seni fark etmediğini düşündüğün biri beklenmedik şekilde seninle iletişime geçebilir. Bu kez sohbet tahmin ettiğinden daha uzun sürebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…