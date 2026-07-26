Sevgili İkizler, 27 Temmuz'da Ay Düğümleri'nin yer değiştirmesi, dağınık gündelik meşguliyetlerden sıyrılıp büyük resme odaklanman gerektiğini söylüyor. Güneş ve Jüpiter'in iletişim alanını coşturmasıyla yazışmaların, sunumların ve öğrenme süreçlerin bu hafta parlıyor. Mars da burcunda olduğu için enerjin yüksek, fakat bu hız zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir, o yüzden bir işe başlamadan önce planını netleştirmekte fayda var.

Maddi olarak ise yönetici gezegenin Merkür'ün retro sonrası toparlanmasıyla kazancınla ilgili takılan bir konu çözülüyor. Kelimelerinle, fikirlerinle ya da bir yazışmayla para kazanma kapısı bu hafta aralanabilir.

İlişkin varsa, Venüs'ün yuva alanındaki sıcaklığı partnerinle daha huzurlu anlar paylaşmanı sağlıyor, evde geçirdiğiniz vakit ikinizi de dinlendiriyor. Ne var ki Mars'ın burcundaki ateşi, ufak bir meseleyi gereğinden fazla büyütmene yol açabilir, sözlerini tartmaya çalış. Bekar İkizler zihinsel uyum yakaladığı biriyle, bir sohbetin ya da kısa bir yolculuğun içinde beklenmedik bir çekim yaşayabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…