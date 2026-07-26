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İkizler Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Temmuz - 2 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 27 Temmuz'da Ay Düğümleri'nin yer değiştirmesi, dağınık gündelik meşguliyetlerden sıyrılıp büyük resme odaklanman gerektiğini söylüyor. Güneş ve Jüpiter'in iletişim alanını coşturmasıyla yazışmaların, sunumların ve öğrenme süreçlerin bu hafta parlıyor. Mars da burcunda olduğu için enerjin yüksek, fakat bu hız zaman zaman sabırsızlığa dönüşebilir, o yüzden bir işe başlamadan önce planını netleştirmekte fayda var.

Maddi olarak ise yönetici gezegenin Merkür'ün retro sonrası toparlanmasıyla kazancınla ilgili takılan bir konu çözülüyor. Kelimelerinle, fikirlerinle ya da bir yazışmayla para kazanma kapısı bu hafta aralanabilir.

İlişkin varsa, Venüs'ün yuva alanındaki sıcaklığı partnerinle daha huzurlu anlar paylaşmanı sağlıyor, evde geçirdiğiniz vakit ikinizi de dinlendiriyor. Ne var ki Mars'ın burcundaki ateşi, ufak bir meseleyi gereğinden fazla büyütmene yol açabilir, sözlerini tartmaya çalış. Bekar İkizler zihinsel uyum yakaladığı biriyle, bir sohbetin ya da kısa bir yolculuğun içinde beklenmedik bir çekim yaşayabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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