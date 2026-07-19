article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Temmuz - 26 Temmuz İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 23 Temmuz'da Merkür'ün düz harekete geçmesi tam da senin en sevdiğin şeye, yani konuşmaya yeniden nefes aldırıyor. İlişkin varsa, son haftalarda araya giren o tuhaf sessizlik dağılıyor; kelimeler yeniden akıyor, espriler yerini buluyor ve partnerinle aranızdaki o zihinsel oyun yeniden başlıyor. Yalnız bir uyarı: geçmişte kapanmış bir konuyu yeniden açmak için de en cazip hafta bu, ki bu bazen iyileştirir, bazen eski bir yarayı deşer, ölçüyü kaçırma. 

Bekar İkizler içinse bağlantılar bu hafta ekrandan ya da kısa bir yolculuktan geliyor. Bir mesajlaşmanın tonu birden değişebilir, sıradan bir sohbet beklenmedik bir çekime dönüşebilir. Seni asıl vuran şey fiziksel değil zihinsel uyum olacak; biriyle saatlerce konuşup zamanın nasıl geçtiğini anlamadığında, işte o an dikkat kesil.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

İkizler burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın