Sevgili İkizler, 23 Temmuz'da Merkür'ün düz harekete geçmesi tam da senin en sevdiğin şeye, yani konuşmaya yeniden nefes aldırıyor. İlişkin varsa, son haftalarda araya giren o tuhaf sessizlik dağılıyor; kelimeler yeniden akıyor, espriler yerini buluyor ve partnerinle aranızdaki o zihinsel oyun yeniden başlıyor. Yalnız bir uyarı: geçmişte kapanmış bir konuyu yeniden açmak için de en cazip hafta bu, ki bu bazen iyileştirir, bazen eski bir yarayı deşer, ölçüyü kaçırma.

Bekar İkizler içinse bağlantılar bu hafta ekrandan ya da kısa bir yolculuktan geliyor. Bir mesajlaşmanın tonu birden değişebilir, sıradan bir sohbet beklenmedik bir çekime dönüşebilir. Seni asıl vuran şey fiziksel değil zihinsel uyum olacak; biriyle saatlerce konuşup zamanın nasıl geçtiğini anlamadığında, işte o an dikkat kesil.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…