Haftanın Yantrası Şaman Altakam: Kadim Koruma Öğretilerinin Günümüze Uzanan Gizemli Mührü
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20–26 Temmuz haftasında birçok kişi kendini daha hassas, daha yorgun, daha dalgın ya da enerjisi dağılmış hissedebilir. Yoğun gündemler, hızlı değişen gökyüzü hareketleri, zihinsel yükler ve duygusal iniş çıkışlar nedeniyle insanlar tarih boyunca kendilerini manevi olarak merkezde tutacak semboller, dualar ve ritüeller geliştirmiştir. Şaman Altakam olarak adlandırılan bu yantra da spiritüel geleneklerde kullanılan sembolik koruma çalışmalarından biri olarak değerlendirilebilir. Bu tür uygulamalar farklı kültürlerde farklı anlamlar taşır ve etkilerine ilişkin inançlar manevi geleneklere dayanır; bilimsel olarak doğrulanmış koruyucu etkileri bulunmamaktadır.
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Kadim öğretilerde yantra yalnızca estetik bir desen değildir.
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Bazı uygulayıcılar yantraların hazırlanışında kişinin doğum haritasındaki element dengesinden ilham alır.
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