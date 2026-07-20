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20 – 26 Temmuz Haftanın Kristali: Bergama Oniks

etiket 20 – 26 Temmuz Haftanın Kristali: Bergama Oniks

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 10:31
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20–26 Temmuz 2026 haftasında gökyüzü peş peşe yaşanan güçlü gezegen geçişleriyle birlikte cesaret, disiplin, liderlik ve zihinsel dayanıklılık temalarını öne çıkarıyor. Böyle dönemlerde birçok kültürde insanlar yalnızca plan yapmaya değil, aynı zamanda kendilerine odaklanmayı hatırlatan sembollere ve doğal taşlara da yönelmiştir. Bu haftanın dikkat çeken taşı olarak öne çıkan Bergama Oniksi, Anadolu'nun kadim taş işçiliği geleneğinde adı geçen ve özellikle dayanıklılık, kararlılık ve sağlam duruşu simgeleyen taşlardan biri olarak anılır. Doğal taşlarla ilgili bu anlamlar tarihsel ve spiritüel geleneklere dayanır; sağlık, koruma veya yaşam olayları üzerinde bilimsel olarak kanıtlanmış etkiler değildir.

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Bergama, antik dünyanın en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olarak yalnızca kütüphanesiyle değil, taş işçiliği ve zanaatkârlığıyla da tanınmıştır.

Bergama, antik dünyanın en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olarak yalnızca kütüphanesiyle değil, taş işçiliği ve zanaatkârlığıyla da tanınmıştır.

Bergama çevresinde işlenen oniks taşları yüzyıllar boyunca mühürlerde, yüzüklerde, tespihlerde, takılarda ve dekoratif objelerde kullanılmıştır. Antik ustalar bu taşı yalnızca estetik değeri nedeniyle değil, sağlam yapısı ve zarif görünümü nedeniyle de tercih etmişlerdir. Bu yüzden Bergama Oniksi zamanla güç, istikrar ve ağırbaşlılığın sembollerinden biri hâline gelmiştir.

Oniks taşı birçok kadim öğretide insanın zor zamanlarda sakin kalmasını hatırlatan sembolik bir taş olarak yorumlanır. Duyguların yoğunlaştığı dönemlerde acele karar vermek yerine olaylara daha geniş açıdan bakmayı temsil ettiği düşünülür. Bu nedenle yoğun iş temposunda çalışanlar, yöneticiler, girişimciler, sanatçılar ve sürekli insanlarla iletişim içinde olan kişiler arasında dekoratif veya kişisel aksesuar olarak tercih edilmektedir.

20–26 Temmuz haftasında Güneş'in Aslan burcuna geçmesi özgüveni ve görünürlüğü artırırken, Satürn retrosu daha sağlam temeller kurmayı hatırlatıyor. Böyle bir atmosferde Bergama Oniksi sembolik olarak cesaret ile sabrı aynı anda temsil eden taşlardan biri olarak değerlendirilebilir. Bir yandan kararlı olmayı hatırlatırken diğer yandan aceleyle hareket etmek yerine stratejik düşünmeye yönlendirdiğine inanılır.

Ev dekorasyonunda Bergama Oniksi en çok salon ve oturma odasında tercih edilir.

Ev dekorasyonunda Bergama Oniksi en çok salon ve oturma odasında tercih edilir.

Bunun nedeni bu alanların aile bireylerinin en fazla zaman geçirdiği, misafirlerin ağırlandığı ve ortak yaşamın merkezini oluşturan bölümler olmasıdır. Spiritüel geleneklerde salon, evin paylaşım ve iletişim alanı olarak kabul edilir. Bu nedenle doğal taşlar burada estetik bir obje olmanın yanında, ev sahibine huzur, denge ve farkındalık niyetini hatırlatan semboller olarak kullanılabilir.

Salonun girişe yakın bölümünde, kitaplığın üzerinde, orta sehpanın dekoratif düzenlemesinde veya televizyon ünitesinde kullanılan doğal taş objeler yaşam alanına doğal ve zarif bir görünüm kazandırabilir. Açık renk ahşap, bakır detaylar ve doğal bitkilerle birlikte kullanıldığında oniks taşının kontrast görünümü daha dikkat çekici hâle gelir.

Oturma odasında ise Bergama Oniksi çalışma köşesine, okuma alanına veya meditasyon için ayrılmış sade bir bölüme yerleştirilebilir. Bu kullanımın amacı taşın herhangi bir fiziksel etki göstermesi değil, kişinin her gördüğünde sakinleşmeyi, odaklanmayı ve bilinçli hareket etmeyi hatırlamasıdır. Çevresine loş bir aydınlatma veya doğal ahşap aksesuarlar eklemek estetik bütünlüğü güçlendirebilir.

Ofislerde Bergama Oniksi masa üzerinde, toplantı odasında, kitaplıkta veya çalışma masasının sağ tarafında dekoratif amaçla kullanılabilir. Yoğun karar süreçlerinde çalışan birçok kişi için doğal taşlar, masaya bakıldığında kısa bir durup düşünme anı oluşturan sembolik objeler hâline gelebilir. Özellikle yöneticiler, danışmanlar, avukatlar, eğitimciler ve yaratıcı sektörlerde çalışanlar çalışma ortamında doğal malzemeler kullanarak daha dengeli bir atmosfer oluşturmayı tercih edebilir.

Takı olarak kullanıldığında Bergama Oniksi sade şıklığıyla dikkat çeker. Erkeklerde yüzük, tespih ve bilekliklerde; kadınlarda kolye, küpe, bileklik ve yüzük tasarımlarında sıklıkla tercih edilir. Siyahın güçlü ve zamansız görünümü sayesinde klasik ve modern tarzla kolayca uyum sağlar.

20–26 Temmuz haftasında gökyüzü bizlere önemli bir mesaj veriyor. Gerçek güç yüksek sesle konuşmak değil, gerektiğinde sessiz kalabilmektir. Gerçek zenginlik yalnızca sahip olduklarımız değil, karakterimizin sağlamlığıdır. Gerçek başarı ise aceleyle yükselmek değil, sağlam temeller üzerinde kalıcı eserler bırakabilmektir.

Belki de Bergama Oniksi'nin yüzyıllardır değer görmesinin nedeni tam olarak budur. Sert yapısı, sade güzelliği ve zamana meydan okuyan duruşuyla insana her baktığında aynı mesajı hatırlatır. Köklerini unutma. Sabırlı ol. Dengeni koru. Sağlam kal. Çünkü en güçlü yapılar, en sağlam temeller üzerine inşa edilir. Bu nedenle bu hafta evinizin salonunda, oturma odanızda ya da çalışma masanızda yer vereceğiniz bir Bergama Oniksi, ister yalnızca estetik bir obje ister kişisel bir anlam taşıyan sembolik bir hatırlatıcı olsun, bulunduğu ortama doğal bir zarafet ve tarihsel bir hikâye katabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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