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M7 Metro Hattı Durakları: Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

M7 Metro Hattı Durakları: Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

Metro
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 16:32

Megakent İstanbul'un trafik sorununa en iyi çözümü metrolar sunuyor. Şehrin dört bir yanını saran metro hatları, hızlı, pratik ve kolay bir ulaşım sağlıyor. Bu metro hatlarından biri olan M7 de Mecidiyeköy ve Çağlayan gibi kilit noktalarda yolculara kolay ulaşım sağlıyor. M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattı, aynı zamanda metrobüse de bağlanıyor. 

Sıklıkla tercih edilen M7 metro hattına dair bilgiler ise araştırılıyor. Peki, M7 metro kaç dakikada bir geçiyor, ücreti ne kadar? 

İşte İstanbul M7 metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.

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M7 (Yıldız- Mahmutbey) Metro Durakları Genel Bilgiler

M7 (Yıldız- Mahmutbey) Metro Durakları Genel Bilgiler

İstanbul'un kilit noktalarına ulaşım sağlayan metro hatlarından birisi de M7'dir. M7 Mecidiyeköy ve Çağlayan durakları, özellikle iş yerlerine ulaşım sağlar. Avrupa Yakası'nın en kalabalık ilçeleri olan Bağcılar, Eyüpsultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Şişli'yi birbirine bağlayan M7 hattı, günlük ortalama 80 bin kişiye hizmet verir.

Yıldız-Mahmutbey metro hattı aynı zamanda aktarma noktalarına da bağlıdır. Çağlayan ve Mecidiyeköy duraklarından metrobüse aktarma yapılabilir. Aynı şekilde farklı istasyonlarda diğer metro hatlarına ve İETT duraklarına aktarma mevcuttur.

M7 (Yıldız- Mahmutbey) Hattının Güzergahı

M7 metro hattı, Bağcılar ilçesinde Mahmutbey durağından başlar ve Yıldız durağına kadar gider. M7 metro istasyonları arasında Mecidiyeköy, Kağıthane, Alibeyköy, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent-Giyimkent gibi duraklar yer alır.

M7 Yıldız-Mahmutbey 2025 Metro Durakları

M7 Yıldız-Mahmutbey 2025 Metro Durakları

M7 Yıldız-Mahmutbey durakları, Yıdlız durağından başlamak üzere aşağıdaki gibidir:

  • Yıldız

  • Fulya

  • Mecidiyeköy

  • Çağlayan

  • Kağıthane

  • Nurtepe

  • Alibeyköy

  • Çırçır Mahallesi

  • Veysel Karani-Akşemsettin

  • Yeşilpınar

  • Kazım Karabekir

  • Yenimahalle

  • Karadeniz Mahallesi

  • Tekstilkent-Giyimkent

  • Oruç Reis

  • Göztepe Mahallesi

  • Mahmutbey

M7 (Yıldız-Mahmutbey) Metro'ya Nasıl Gidilir?

İstanbul'da ulaşımınızı kolaylaştırmak ve bulunduğunuz konuma en yakın metro, metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarını bulmak için navigasyon uygulamalarını kullanabilirsiniz. 

Metro İstanbul'un navigasyon hizmeti veren bir uygulaması da vardır. Bu uygulama ise 'nasıl giderim?' hizmetini kullanabilir ve M7 metronun size en yakın konumunu bulabilirsiniz. Bu uygulama üzerinden iptal olan seferleri öğrenebilir, seferler hakkında güncel ve detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da M7 Metro ile Nereye, Nasıl Giderim?

2025 M7 (Yıldız-Mahmutbey) Metro Hattı Aktarma Noktaları

2025 M7 (Yıldız-Mahmutbey) Metro Hattı Aktarma Noktaları

M7 durakları aynı zamanda birçok aktarma noktasına dahil edilmiştir. Entegre edilen duraklar ile birçok ulaşım sistemine kolayca erişebilirsiniz. M7 hem metro hatlarına hem de metrobüs hattına entegredir.

M7 metro hattı aktarmaları aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir:

  • Mecidiyeköy İstasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ve metrobüs işletmesi ile,

  • Alibeyköy İstasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ile,

  • Kağıthane İstasyonunda M11 Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı Metro Hattı ile,

  • Karadeniz Mahallesi İstasyonunda T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı ile,

  • Mahmutbey İstasyonunda M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı ile aktarma yapılabilir.

M7 (Yıldız-Mahmutbey) Metro Durak Haritası

Yıldız ile Mahmutbey arasında hizmet veren M7 metro hattının uzunluğu, 20 km'dir. 17 istasyonu bulunan M7'de 80 araç bulunur. Metro haritası M7 ise yukarıdaki görselde verilmiştir.

'Mecidiyeköy'e nasıl gidilir?' sorusunun cevabı da M7 durakları ile anlaşılabilir. Mecidiyeköy'e gitmek için M7'nin Mecidiyeköy durağında inmek yeterli olacaktır. Mecidiyeköy durağına aynı zamanda metrobüs durağından da ulaşım sağlayabilirsiniz.

M7 (Yıldız-Mahmutbey) 2025 Metro Saatleri: M7 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

M7 (Yıldız-Mahmutbey) 2025 Metro Saatleri: M7 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

İstanbul'da metroların çalışma saatleri günlere ve metro hatlarına göre farklılık gösterebilir. M7 metrosunun çalışma saatleri sabah 06.00 ila 00.00 arasındadır.

M7 Metro (Yıldız-Mahmutbey) Kaça Kadar Açık?

M7 metro, gece 00.00'a kadar açıktır. M7 metrosu aynı zamanda İstanbul Gece Metrosu kapsamına alınmış bir hattır. M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı, Cuma sabah saat 06.00 ile Pazar 00.00 arası kesintisiz hizmet verir. 

M7 Metro (Yıldız-Mahmutbey) Sefer Süresi ve Sıklığı Ne Kadar?

M7 metro sefer süresi tek yönde 36 dakikadır. Yani Mahmutbey İstasyonu'ndan Yıldız İstasyonu'na 36 dakika sürer. 17 istasyonu bulunan metro hattının sefer sıklığı ise açılışta (pik saatte) 6 dakikadır. Günlük tek yönde 176 sefer gerçekleştirilir.

Metro İstanbul internet sitesinden bütün metroların sefer tarifelerine ulaşabilir ve anlık bilgilere erişebilirsiniz.

M7 Metro Sefer Tarifesi

M7 (Yıldız-Mahmutbey) 2025 Metro Ücreti

M7 (Yıldız-Mahmutbey) 2025 Metro Ücreti

İstanbul'da metro ücretleri kullanılan karta göre değişiklik gösterir. M7 ücretleri de kullanılan karta göre farklılaşır. Anonim, Mavi Kart, Elektronik bilette tam, öğrenci, 30 yaşından gün almış öğrenci ve sosyal İstanbulkart metro ücret tarifelerine göre değişir. İşte, İstanbul metro ücretleri: 

Anonim Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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