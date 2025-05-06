M7 Metro Hattı Durakları: Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri
Megakent İstanbul'un trafik sorununa en iyi çözümü metrolar sunuyor. Şehrin dört bir yanını saran metro hatları, hızlı, pratik ve kolay bir ulaşım sağlıyor. Bu metro hatlarından biri olan M7 de Mecidiyeköy ve Çağlayan gibi kilit noktalarda yolculara kolay ulaşım sağlıyor. M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattı, aynı zamanda metrobüse de bağlanıyor.
Sıklıkla tercih edilen M7 metro hattına dair bilgiler ise araştırılıyor. Peki, M7 metro kaç dakikada bir geçiyor, ücreti ne kadar?
İşte İstanbul M7 metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.
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M7 (Yıldız- Mahmutbey) Metro Durakları Genel Bilgiler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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