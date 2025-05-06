M7 Metro Hattı Durakları: Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

Megakent İstanbul'un trafik sorununa en iyi çözümü metrolar sunuyor. Şehrin dört bir yanını saran metro hatları, hızlı, pratik ve kolay bir ulaşım sağlıyor. Bu metro hatlarından biri olan M7 de Mecidiyeköy ve Çağlayan gibi kilit noktalarda yolculara kolay ulaşım sağlıyor. M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattı, aynı zamanda metrobüse de bağlanıyor.

Sıklıkla tercih edilen M7 metro hattına dair bilgiler ise araştırılıyor. Peki, M7 metro kaç dakikada bir geçiyor, ücreti ne kadar?

İşte İstanbul M7 metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.