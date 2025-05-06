M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durakları! M9 Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

İstanbul'da en çok kullanılan ve en hızlı toplu taşıma alternatiflerinden biri olan metro sistemi, şehrin trafik sorununa da büyük ölçüde çözüm olmaya devam ediyor. Megakenti saran 10 metro hattından biri olan M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattı, Avrupa Yakası'nda önemli aktarma istasyonları ile yolculara ulaşım kolaylığı sağlıyor.

M9 metro hattı ile seyahat eden yolcular, metro hatları ve Marmaray'a aktarma sağlayabiliyorlar. Ataköy İstasyon'undan Olimpiyat İstasyonu'na toplam 14 durakta duran hattın sefer saatleri ve ücret tarifelerini ise merak ediyor. Peki, M9 metro kaç dakikada bir geçiyor?

İşte, M9 metro seferleri ve durakları