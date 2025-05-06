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M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durakları! M9 Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durakları! M9 Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifeleri

İstanbulkart Metro
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 14:32

İstanbul'da en çok kullanılan ve en hızlı toplu taşıma alternatiflerinden biri olan metro sistemi, şehrin trafik sorununa da büyük ölçüde çözüm olmaya devam ediyor. Megakenti saran 10 metro hattından biri olan M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattı, Avrupa Yakası'nda önemli aktarma istasyonları ile yolculara ulaşım kolaylığı sağlıyor.  

M9 metro hattı ile seyahat eden yolcular, metro hatları ve Marmaray'a aktarma sağlayabiliyorlar. Ataköy İstasyon'undan Olimpiyat İstasyonu'na toplam 14 durakta duran hattın sefer saatleri ve ücret tarifelerini ise merak ediyor. Peki, M9 metro kaç dakikada bir geçiyor? 

İşte, M9 metro seferleri ve durakları

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M9 Metro Durakları Genel Bilgiler

M9 Metro Durakları Genel Bilgiler

M9 metronun ilk etabı 2012 yılında faaliyete girdi. Bahariye ve MASKO istasyonlarında hizmete açılan metro işletmesi M3 metro hattı içerisinde mekik işletme olarak hizmet vererek İkitelli Sanayi ile Olimpiyat İstasyonları'nı da birleştirerek seferlerine devam etti. 

2024 yılında ise hat Ataköy'e kadar ulaşarak tek parça olarak daha geniş bir alanda hizmetine başladı.  

M9 Metro Hattının Güzergahı

M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattının güzergahı itibarıyla, şehrin kuzey-güney aksında önemli bir dağıtıcı hattır. Megakentin kuzey batısında konumlanan Atatürk Olimpiyat Stadı ve Başakşehir sanayi bölgeleri ile Halkalı ve İkitelli aksındaki yerleşim yerlerinin doğu-batı aksında faaliyet gösteren M1A metro hattı, Marmaray ve metrobüs hattı ile entegrasyonu vardır.

2025 M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durakları

2025 M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durakları

  • Ataköy

  • Yenibosna

  • Çobançeşme

  • 29 Ekim Cumhuriyet

  • Doğu Sanayi

  • Mimar Sinan

  • 15 Temmuz

  • Halkalı Caddesi

  • Atatürk Mahallesi

  • Bahariye

  • MASKO

  • İkitelli Sanayi

  • Ziya Gökalp Mahallesi

  • Olimpiyat

M9 Metro'ya Nasıl Gidilir?

İstanbul'da konumunuza en yakın metro istasyonları, İETT, şehir hatları, Metrobüs ve Marmaray duraklarını öğrenmek için navigasyon kullanabilirsiniz. 

Dilerseniz, Metro İstanbul'un internet sitesindeki 'Nasıl Giderim' ve 'Hizmet Durumu' seçeneklerine tıklayarak M9 metronun konumunuza en yakın durağını bulabilir, aktarma için alternatif yolları ve güzergahları keşfedebilirsiniz. Ayrıca iptal olan seferler ya da sorunlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

İSTANBUL'DA M9 METRO İLE NEREYE, NASIL GİDERİM?

M9 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M9 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M9 Metro ile Avrupa Yakası'nda seyahat edecek olan yolcular İkitelli Sanayi, Yenibosna ve Ataköy istasyonlarından; Marmaray, İETT, metrobüs veya metro hatlarına aktarma yapabilirler. İşte, M9 metro aktarma istasyonları: 

  • İkitelli Sanayi İstasyonu’ndan M3 Bakırköy Sahil-Kayaşehir Merkez metro hattına,

  • Yenibosna İstasyonu’ndan M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ve metrobüse,

  • Ataköy İstasyonu’ndan ise B1 Halkalı-Gebze Marmaray banliyö hattına aktarma yapılabilir.

M9 Metro Durak Haritası

İstanbul'un 10 metro işletmesinden biri olan M9 metronun 14 duraklık hattı toplam 17,2 kmdir.

2025 M9 Metro Ücretleri

2025 M9 Metro Ücretleri

İstanbul Metro ücret tarifeleri Mavi Kart, anonim kart ve elektronik bilete göre değişmektedir. Katlara göre değişen tarifler tam, öğrenci, 30 yaşından gün almış öğrenci ve sosyal İstanbulkart için de farklılık gösterir. İşte, İstanbul'da metro ücret tarifeleri: 

Anonim Kart ile Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart ile Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet ile Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

2025 M9 Metro Metro Saatleri: M9 Metro Kaç Dakikada Bir Geçer?

2025 M9 Metro Metro Saatleri: M9 Metro Kaç Dakikada Bir Geçer?

Ataköy İstasyonu ile Olimpiyat İstasyonu arasında faaliyet gösteren M9 metro hattının sefer sıklığı (pik saatte) 9 dakikada bir olarak belirlenmiştir. M9 metro hattının ilk seferi ise saat 06.00'dadır. 

M9 Metro ile Ataköy'den Olimpiyat İstasyonuna Kaç Dakikada Gidilir?

Toplam 14 istasyonda faaliyet gösteren M9 Ataköy-Olimpiyat hattının uzunluğu 17,2 km'dir ve sefer süresi 26 dakikadır. 

M9 Metro Kaça Kadar Açık?

M9 metronun ilk seferi 06.00'da başlarken son seferi ise 24.00'te ilk duraktan hareket eder. Sefer tarifeleri hafta içi, hafta sonu ya da özel günlerde değişebileceği için metro ile yolcuk planı yapmandan önce 'metro.istanbul' internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

2025 M9 Metro Sefer Tarifeleri:

M9 metro hattının arızaları, planlı bakımları, sefer tarifeleri ve yola çıkma zamanınına göre bulunduğunuz metro durağından saat kaçta hareket edeceğini anlık olarak keşfetmek için Metro İstanbul'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

İnternet sitesinde yer alan Yolcu Hizmetleri arasında bulunan 'Sefer Tarifeleri' aracılığı ile M9 metronun da aralarında olduğu metro hatları, tramvay hatları, füniküler hatlar ve teleferik hatları ile yolculuk planlayabilirsiniz. 

M9 METRO İSTANBUL SEFER TARİFELERİ

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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