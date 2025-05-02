onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Durakları! İşte M5 Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifleri

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Durakları! İşte M5 Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifleri

İstanbulkart Metro
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.05.2025 - 08:15

Megakentin trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltan metro ve raylı sistemlerden biri de M5 metrodur. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren 3 adet metro hattından biri olan M5 metro Üsküdar - Samandıra güzergahında faaliyet göstermektedir. 

M5 Üsküdar - Samandıra metro hattından, Marmaray, İETT, deniz iskeleleri, metrobüs ve metro hatlarına aktarma yapmak mümkün. Üsküdar Meydanı'ndan başlayan hat ile seyahat edecek yolcular, sefer saatleri ve ücret tariflerini ise merak ediyor. Peki, M5 metro kaç dakikada bir geçiyor? 

İşte, M5 metro seferleri ve durakları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

M5 Metro Durakları Genel Bilgiler

M5 Metro Durakları Genel Bilgiler
imgur.com

Anadolu Yakası'nın ikinci metro hattı olan M5 Üsküdar-Samandıra metrosu, aynı zamanda Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattıdır. Aralık 2017'de faaliyete açılan hat ilk etapta Üsküdar ile Yamanevler güzergahında yolcu taşıdı. Daha sonra 2018 yılında Çekmeköy'e uzanan hat Mart 2024'te ise Üsküdar'dan Samandıra'ya ulaştı. 

M5 Metro Hattının Güzergahı

Anadolu Yakası'nın kuzeyinde bulunan yerleşim alanlarının doğu batı aksındaki hat, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Ümraniye ilçe merkezine ulaşır. Buradan da Çekmeköy meydanına ulaştıktan sonra Samandıra Merkez istasyonunda son bulur.

2025 M5 Üsküdar-Samandıra Metro Durakları

2025 M5 Üsküdar-Samandıra Metro Durakları

  • Üsküdar

  • Fıstıkağacı

  • Bağlarbaşı

  • Altunizade

  • Kısıklı

  • Bulgurlu

  • Ümraniye

  • Çarşı

  • Yamanevler

  • Çakmak

  • Ihlamurkuyu

  • Altınşehir

  • İmam Hatip Lisesi

  • Dudullu

  • Necip Fazıl

  • Çekmeköy

  • Meclis

  • Sarıgazi

  • Sancaktepe

  • Samandıra Merkez

M5 Metro'ya Nasıl Gidilir?

Megakentte mevcut konumunuza en yakın istasyonları kolayca bulmak için navigasyon kullanmayı tercih edebilirsiniz. 

Bir diğer seçenek ise Metro İstanbul'un internet sitesindeki 'Nasıl Giderim' seçeneğine tıklayıp M5 metronun size en yakın durağını bulmak, aktarma için alternatif yolları ve güzergahları incelemek. 

İSTANBUL'DA M5 METRO İLE NEREYE, NASIL GİDERİM?

M5 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M5 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M5 Metro ile Anadolu Yakası'nda seyahat edecek olan yolcular Üsküdar, Altunizade ve Dudullu istasyonlarından; Marmaray, İETT, deniz iskeleleri, metrobüs veya metro hatlarına aktarma yapabilirler. İşte, M5 metro aktarma istasyonları: 

  • Üsküdar İstasyonu’ndan İETT, Marmaray ve deniz iskelelerine,

  • Altunizade İstasyonu’ndan metrobüs hattına,

  • Dudullu İstasyonu’nda, M8 Bostancı-Parseller metro hattına aktarma yapılabilir.

M5 Metro Durak Haritası

İstanbul'un 10 metro hattından biri olan M5 metronun inşaat çalışmaları devam etmektedir. Üsküdar'dan Kurtköy bölgesini uzatılması planlanan hattın şu anda Sultanbeyli'ye ulaşması için çalışmalar yapılmaktadır. 2025 yılı itibarıyla Üsküdar ile Samandıra Merkez istasyonları arasında 26,5 km olan M5 metro hattı 20 istasyonda yolcularına kapılarını açmaktadır.

2025 M5 Metro Ücretleri

2025 M5 Metro Ücretleri

İstanbul'da Metro ücretleri Mavi Kart, anonim kart ve elektronik bilete göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca tam, öğrenci, 30 yaşından gün almış öğrenci ve sosyal İstanbulkart için de geçerli olan ücret tarifeleri birbirinden farklıdır. İşte, metro ücret tarifeleri: 

Anonim Kart ile Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart ile Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet ile Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

2025 M5 Metro Metro Saatleri: M5 Metro Kaç Dakikada Bir Geçer?

2025 M5 Metro Metro Saatleri: M5 Metro Kaç Dakikada Bir Geçer?

Üsküdar Meydan ile Samandıra Merkez istasyonu arasında faaliyet gösteren M5 metro hattının sefer sıklığı (Pik saatlerde) 4 dakika 10 saniyedir. Günlük sefer sayısı 520 olan M5 metronun ilk seferleri ise saat 06.00'da başlamaktadır.

M5 Metro ile Üsküdar Samandıra'ya Kaç Dakikada Gidilir?

M5 Üsküdar-Samandıra hattının sefer süresi ise tek yöne 43 dakikadır. Hattın uzunluğu ise 26,5 km'dir. 

M5 Metro Kaça Kadar Açık?

M5 metronun 06.00'da başlayan seferleri saat 24.00'te son bulmaktadır. Hafta içi, hafta sonu ya da özel günlerde sefer tarifeleri değişebilen metro hatları ile yolcuğunuzu planlamak için 'metro.istanbul' internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

2025 M5 Metro Sefer Tarifeleri:

Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde yer alan 'Sefer Tarifeleri' aracılığı ile M5 metro hattının arızaları, planlı bakımları, sefer tarifeleri ve yola çıkma zamanınına göre bulunduğunuz metro durağından saat kaçta hareket edeceğini anlık olarak keşfedebilirsiniz.

M5 METRO İSTANBUL SEFER TARİFELERİ

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın