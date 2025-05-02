M5 Üsküdar-Samandıra Metro Durakları! İşte M5 Metro Hattı Güzergahı ve Sefer Tarifleri

Megakentin trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltan metro ve raylı sistemlerden biri de M5 metrodur. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren 3 adet metro hattından biri olan M5 metro Üsküdar - Samandıra güzergahında faaliyet göstermektedir.

M5 Üsküdar - Samandıra metro hattından, Marmaray, İETT, deniz iskeleleri, metrobüs ve metro hatlarına aktarma yapmak mümkün. Üsküdar Meydanı'ndan başlayan hat ile seyahat edecek yolcular, sefer saatleri ve ücret tariflerini ise merak ediyor. Peki, M5 metro kaç dakikada bir geçiyor?

İşte, M5 metro seferleri ve durakları