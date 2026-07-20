Milyonları İlgilendiren Asgari Ücret Planı: Bölgesel ve Sektörel Asgari Ücret Modeli Geliyor

Ankara kulislerinden yansıyan bilgilere göre, ülke genelinde uygulanan tek tip maaş sisteminin yerine, iller arası ekonomik uçurumları ve iş kollarının yapısal ihtiyaçlarını temel alan yepyeni bir formül gündemde. Bu hazırlık, özellikle büyükşehirler gibi hayat pahalılığının yüksek olduğu bölgeler ile iş gücü maliyetlerini dengelemekte zorlanan sektörler için çeşitli maaş alternatiflerinin oluşturulmasını hedefliyor.

Söz konusu modelin altyapısı kurulurken hem işçi hem de işveren tarafındaki dengelerin hassasiyetle korunmasına özen gösteriliyor. Atılacak her adımda sosyal tarafların masada olacağı ve kararların ortak görüşle şekilleneceği belirtiliyor. Hükümetin buradaki temel amacı, çalışanların herhangi bir şekilde hak kaybı yaşamasını engellemek ve aynı zamanda işverenlerin üretimi kesintisiz sürdürebileceği bir ekonomik zemin yaratmak. Hazırlıkların ilerleyen aşamalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bürokratik kurumların yapacağı ortak değerlendirmeler, bu yeni maaş sisteminin son çerçevesini çizecek.

Aslında illere veya iş kollarına göre değişen maaş uygulamaları dünya ekonomilerinde oldukça yaygın bir pratik olarak karşımıza çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da eyalet yönetimleri, hatta bazı yerel şehir konseyleri kendi bölgelerindeki asgari ücreti ulusal sınırın çok daha üzerine çıkarabiliyor. Benzer şekilde Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde de en düşük maaş tutarları, idari bölgelerin kendi ekonomik gerçekliklerine ve kırsal ile kentsel yaşam maliyetlerine göre ayrı ayrı hesaplanıyor.

Avrupa ülkelerine bakıldığında ise bölgesel farklılıklardan ziyade sektör odaklı sistemlerin tercih edildiği görülüyor. Almanya'da tıpkı Türkiye'deki gibi yasalarla korunan genel bir taban ücret bulunmasına rağmen, sendikal sözleşmeler sayesinde farklı iş kolları için daha yüksek maaşlar uygulanabiliyor. İtalya ve Avusturya'da ise devletin belirlediği standart bir asgari ücret rakamı hiç bulunmuyor; bunun yerine çalışanların alacağı en düşük tutarlar tamamen sektörlere özel yapılan toplu iş sözleşmeleriyle garanti altına alınıyor. Belçika da ulusal bir taban rakam uygulamakla birlikte, iş kollarının büyük bir kısmında bu rakamın çok daha üzerinde bir ücretlendirme politikası izliyor.