Milyonları İlgilendiren Asgari Ücret Planı: Bölgesel ve Sektörel Asgari Ücret Modeli Geliyor
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Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni bir asgari ücret modeli için düğmeye basıldı. Hükümet, her ilin yaşam maliyetine ve sektörlerin kendi iç dinamiklerine göre farklılık gösterecek esnek bir maaş sistemi üzerinde çalışıyor.
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Türkiye'deki asgari ücret belirleme sürecinde köklü bir değişikliğe gidilmeye hazırlanılıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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