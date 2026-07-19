Avukat Feyza Altun Medeni Hukuka Göre "Mehir"in Nasıl Tahsil Edilebileceğini Anlattı

Evlilik kararı almak ne kadar hayatın dönüm noktalarından biriyse, bu sürecin getirdiği yasal ve finansal hakları bilmek de bir o kadar kritik. Toplumda köklü bir geçmişi olan mehir kavramı, günümüzde evlilik hazırlığı yapan birçok kadının gündeminde. Ancak bu hakların hukuki zeminde nasıl bir karşılığı olduğu ve olası bir ayrılık durumunda nasıl talep edileceği konusu çoğunlukla kulaktan dolma bilgilerle yönetilmeye çalışılıyor. Kulaktan dolma her bilgi ise hak kaybına uğrama riskini beraberinde getiriyor.
Avukat Feyza Altun, sosyal medyada kadınların en çok merak ettiği konulardan biri olan boşanma sürecinde mehir hakkı konusuna netlik getirdi. Kadınların kendi isteğiyle boşanma davası açması durumunda mehirden mahrum kalıp kalmayacağına dair soruları yanıtlayan Altun, yasal mevzuatın bu konudaki duruşunu açıkladı.
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