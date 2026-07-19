Haluk Levent’ten Kendisini Evlilik Vaadiyle Dolandırdığını İddia Eden Sevda Kurt’a Yanıt Geldi
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Ahbap Derneği Başkanı olan şarkıcı Haluk Levent, derneğe yapılan bağışları kendi hesabına geçirdiği ve yüksek miktarlarda bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Sevda Kurt isimli kadın ise Haluk Levent’in kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını ve 9 milyon lirasını kaptırdığını iddia etmişti. Haluk Levent’in X hesabından yapılan paylaşımda, Sevda Kurt’tan aldığı borçları kısa zaman faiziyle geri ödediğine dair belge paylaşıldı.
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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, milyonlarca liralık yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmıştı.
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Haluk Levent, Sevda Kurt’un ifadelerine X’teki hesabından cevap verdi.
Haluk Levent’in paylaştığı evraklar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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