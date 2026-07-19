Haluk Levent’ten Kendisini Evlilik Vaadiyle Dolandırdığını İddia Eden Sevda Kurt’a Yanıt Geldi

Yapılan operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Sevda Kurt isimli kadın ise Haluk Levent’in kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia etmişti.

51 yaşındaki Sevda Kurt ifadesinde şunları söylemişti:

“Ben 22 yaşında ABD’ye gittim. Orada 20 yıla yakın kaldım. Orada çok çalıştım. Sonrasında Türkiye’ye döndüm. Orada 4,5 milyon dolar kazancım oldu. Haluk Bey ile bir toplantı yaptık. Orada bir sürü soru sordu. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Yemek davetleri ve konserlerine davet etti. Haluk Bey bana ‘evleneceğiz; çocuk yapacağız’ dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım, ‘borçları ödersem evleneceğiz’ dedi. Ben de Amerika’daki paralarımı buraya aldım. Onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim. O anda çok baskı altındaydım, paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Benim evlilik hayallerim çalındı.”