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Haluk Levent’ten Kendisini Evlilik Vaadiyle Dolandırdığını İddia Eden Sevda Kurt’a Yanıt Geldi

Haluk Levent’ten Kendisini Evlilik Vaadiyle Dolandırdığını İddia Eden Sevda Kurt’a Yanıt Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 15:52
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Ahbap Derneği Başkanı olan şarkıcı Haluk Levent, derneğe yapılan bağışları kendi hesabına geçirdiği ve yüksek miktarlarda bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Sevda Kurt isimli kadın ise Haluk Levent’in kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını ve 9 milyon lirasını kaptırdığını iddia etmişti. Haluk Levent’in X hesabından yapılan paylaşımda, Sevda Kurt’tan aldığı borçları kısa zaman faiziyle geri ödediğine dair belge paylaşıldı.

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Ünlü şarkıcı Haluk Levent, milyonlarca liralık yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmıştı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, milyonlarca liralık yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanmıştı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Sevda Kurt isimli kadın ise Haluk Levent’in kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia etmişti.

51 yaşındaki Sevda Kurt ifadesinde şunları söylemişti:

“Ben 22 yaşında ABD’ye gittim. Orada 20 yıla yakın kaldım. Orada çok çalıştım. Sonrasında Türkiye’ye döndüm. Orada 4,5 milyon dolar kazancım oldu. Haluk Bey ile bir toplantı yaptık. Orada bir sürü soru sordu. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Yemek davetleri ve konserlerine davet etti. Haluk Bey bana ‘evleneceğiz; çocuk yapacağız’ dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım, ‘borçları ödersem evleneceğiz’ dedi. Ben de Amerika’daki paralarımı buraya aldım. Onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim. O anda çok baskı altındaydım, paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Benim evlilik hayallerim çalındı.”

Haluk Levent, Sevda Kurt’un ifadelerine X’teki hesabından cevap verdi.

Haluk Levent, Sevda Kurt’un ifadelerine X’teki hesabından cevap verdi.
twitter.com

'Tüm Gerçekler Zamanla Ortaya Çıkacaktır

Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Sevda Kurt, aşağıdaki protokolde görüleceği üzere, verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş, kısa bir süre içerisinde 4,5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır.'

Haluk Levent’in paylaştığı evraklar 👇

Haluk Levent’in paylaştığı evraklar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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