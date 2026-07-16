Haluk Levent'in Tutuklanmasının Ardından Son Hali Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin en tanınan sanatçılarından ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, son günlerde kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi. Soruşturmadaki iddialar gündemdeki yerini korurken, Haluk Levent'in adliyeden cezaevine sevki sırasında çekilen son görüntüleri de dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında AHBAP Derneği'nin mali işlemleri incelemeye alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tutuklama kararının ardından adliye çıkışında görüntülenen Haluk Levent'in son hali de sosyal medyada gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın