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Haluk Levent'in Tutuklanmasının Ardından Son Hali Ortaya Çıktı!

Haluk Levent'in Tutuklanmasının Ardından Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2026 - 15:41
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Türkiye'nin en tanınan sanatçılarından ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, son günlerde kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi. Soruşturmadaki iddialar gündemdeki yerini korurken, Haluk Levent'in adliyeden cezaevine sevki sırasında çekilen son görüntüleri de dikkat çekti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında AHBAP Derneği'nin mali işlemleri incelemeye alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında AHBAP Derneği'nin mali işlemleri incelemeye alındı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Levent, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasında Haluk Levent ve bazı şüpheliler hakkında çeşitli iddialar yer alıyor. Savcılık dosyasına göre şüpheliler hakkında; Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dernekler Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor.

Dosyada ayrıca Ahbap Derneği hesaplarından bazı şahsi hesaplara yüksek miktarda para transferleri yapıldığı, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı, bazı bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve dernek yöneticileri üzerinden yüksek hacimli bahis trafiği yürütüldüğü yönünde iddialar da yer alıyor.

Savcılık, tüm bu iddiaların MASAK raporları ve mali incelemeler kapsamında değerlendirildiğini belirtirken, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Haluk Levent ise emniyette verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddetti.

Levent, dernek parasını kişisel amaçlarla kullanmadığını savunurken, deprem döneminde yaşanan yoğun mali süreç nedeniyle bazı ticari işlemlerde AHBAP'a ait çek ve senetleri teminat olarak kullandığını söyledi. Bunun bir usulsüzlük olarak değerlendirilebileceğini ifade eden sanatçı, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarını ise kabul etmedi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, dosyadaki iddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Tutuklama kararının ardından adliye çıkışında görüntülenen Haluk Levent'in son hali de sosyal medyada gündem oldu.

Tutuklama kararının ardından adliye çıkışında görüntülenen Haluk Levent'in son hali de sosyal medyada gündem oldu.

Siyah tişörtünün üzerine koyu renk koruyucu yelek giydiği görülen sanatçı, polisler eşliğinde adliyeden çıkarılırken objektiflere yansıdı. Önceki sahne görüntülerine kıyasla daha yorgun ve çökkün görünen Haluk Levent'in saç ve sakallarındaki grileşme ile ciddi ifadesi dikkat çekti.

Adliyeden cezaevine sevki sırasında konuşmayan Haluk Levent'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, soruşturmaya ilişkin hukuki süreç ise devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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