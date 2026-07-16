Haluk Levent'in Tutuklanmasının Ardından Son Hali Ortaya Çıktı!

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Levent, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasında Haluk Levent ve bazı şüpheliler hakkında çeşitli iddialar yer alıyor. Savcılık dosyasına göre şüpheliler hakkında; Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dernekler Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor.

Dosyada ayrıca Ahbap Derneği hesaplarından bazı şahsi hesaplara yüksek miktarda para transferleri yapıldığı, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı, bazı bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve dernek yöneticileri üzerinden yüksek hacimli bahis trafiği yürütüldüğü yönünde iddialar da yer alıyor.

Savcılık, tüm bu iddiaların MASAK raporları ve mali incelemeler kapsamında değerlendirildiğini belirtirken, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Haluk Levent ise emniyette verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddetti.

Levent, dernek parasını kişisel amaçlarla kullanmadığını savunurken, deprem döneminde yaşanan yoğun mali süreç nedeniyle bazı ticari işlemlerde AHBAP'a ait çek ve senetleri teminat olarak kullandığını söyledi. Bunun bir usulsüzlük olarak değerlendirilebileceğini ifade eden sanatçı, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarını ise kabul etmedi.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, dosyadaki iddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.