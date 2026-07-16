Acil Operasyona Alınan Başak Karahan'dan Ameliyat Sonrası İlk Açıklama!

YouTube içerikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Başak Karahan, ilk bebeğini dünyaya getirdikten kısa süre sonra yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu. Rutin doktor kontrolü için gittiği hastanede yüksek ateş ve enfeksiyon şüphesi üzerine acil ameliyata alınan Karahan, operasyonun ardından hastane odasından yaptığı paylaşımla hem yaşananları anlattı hem de sağlık durumuna ilişkin son bilgileri verdi. İşte Başak Karahan'ın ameliyat sonrası yaptığı ilk açıklamalar...