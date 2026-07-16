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Acil Operasyona Alınan Başak Karahan'dan Ameliyat Sonrası İlk Açıklama!

Acil Operasyona Alınan Başak Karahan'dan Ameliyat Sonrası İlk Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2026 - 14:41
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YouTube içerikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Başak Karahan, ilk bebeğini dünyaya getirdikten kısa süre sonra yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu. Rutin doktor kontrolü için gittiği hastanede yüksek ateş ve enfeksiyon şüphesi üzerine acil ameliyata alınan Karahan, operasyonun ardından hastane odasından yaptığı paylaşımla hem yaşananları anlattı hem de sağlık durumuna ilişkin son bilgileri verdi. İşte Başak Karahan'ın ameliyat sonrası yaptığı ilk açıklamalar...

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Başak Karahan, operasyon öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve doktorların rahminde kalan plasenta parçasından şüphelendiğini açıklamıştı.

İlk değerlendirmelerde yaklaşık 30-40 dakika sürmesi planlanan kapalı bir operasyon öngörüldü. Ancak ameliyat sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Başak Karahan'ın ameliyata alınmasıyla ilgili detaylardan bahsetmiştik:

Karahan'ın ameliyat sonrası yaptığı açıklamaya göre doktorlar, plasenta kalıntısı olduğu düşünülen yapının aslında patlayan ve kendini parçalamaya başlayan bir miyom olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine operasyonun seyri tamamen değişti.

Doktor ekibi, ameliyat sırasında eşi Halil Ünlü'den acil onay aldı ve kapalı operasyonu genel anestezi altında açık ameliyata çevirdi. Başak Karahan, yaşanan bu beklenmedik gelişme nedeniyle planlanandan çok daha uzun süre ameliyatta kaldığını anlattı.

Hastane odasından takipçilerine seslenen Karahan, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

'1 saate döneceğim deyip saatlerdir ortadan kayboldum. Bildiğiniz açık ameliyat oldum. Sezaryenin aynısını oldum. Bayağı ağrım var. Sanki yeniden doğum yapmış gibiyim.'

Ünlü fenomen, operasyonun ardından ağrılarının devam ettiğini ancak genel durumunun kontrol altında olduğunu ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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