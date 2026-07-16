Acil Operasyona Alınan Başak Karahan'dan Ameliyat Sonrası İlk Açıklama!
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YouTube içerikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Başak Karahan, ilk bebeğini dünyaya getirdikten kısa süre sonra yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu. Rutin doktor kontrolü için gittiği hastanede yüksek ateş ve enfeksiyon şüphesi üzerine acil ameliyata alınan Karahan, operasyonun ardından hastane odasından yaptığı paylaşımla hem yaşananları anlattı hem de sağlık durumuna ilişkin son bilgileri verdi. İşte Başak Karahan'ın ameliyat sonrası yaptığı ilk açıklamalar...
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Başak Karahan, operasyon öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve doktorların rahminde kalan plasenta parçasından şüphelendiğini açıklamıştı.
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Karahan'ın ameliyat sonrası yaptığı açıklamaya göre doktorlar, plasenta kalıntısı olduğu düşünülen yapının aslında patlayan ve kendini parçalamaya başlayan bir miyom olduğunu tespit etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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