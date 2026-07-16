Büşra Pekin'in Çağan Efe Ak Paylaşımındaki Filtre Detayı Sosyal Medyanın Gündeminde!

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen kariyerine birçok başarılı projeyi sığdıran Çağan Efe Ak, son dönemin en dikkat çeken genç oyuncuları arasında gösteriliyor.

Çocuk yaşta reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Ak, daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise Güldüy Güldüy Show Çocuk programıyla yakalayarak geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

Sonraki yıllarda Tozkoparan İskender, İçerde, Deha gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu, sinema tarafında ise Ailecek Şaşkınız, Deliler: Fatih'in Fermanı ve Kardeş Takımı serisindeki performansıyla dikkat çekti.

Çağan Efe Ak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinde hayatı yetiştirme yurdunda geçen Aras Öztürk karakterini canlandırıyor. Kardeşinin yıllar sonra hayatta olduğunu öğrenmesiyle başlayan sürükleyici hikayeyi konu alan dizi, ilk bölümüyle dijital platformlarda milyonlarca izlenmeye ulaşarak sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.