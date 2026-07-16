article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Büşra Pekin'in Çağan Efe Ak Paylaşımındaki Filtre Detayı Sosyal Medyanın Gündeminde!

Büşra Pekin'in Çağan Efe Ak Paylaşımındaki Filtre Detayı Sosyal Medyanın Gündeminde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2026 - 12:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Daha 17 dizisinde Aras Öztürk karakterine hayat veren genç oyuncu Çağan Efe Ak, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettirirken bu kez oyunculuğuyla değil, Büşra Pekin'in sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Pekin'in birlikte çektirdiği fotoğrafta kullandığı filtre, Çağan Efe Ak'ın yüz hatlarını belirgin şekilde değiştirdiği gerekçesiyle sosyal medyada dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin kısa sürede büyük ses getiren yeni dizisi Daha 17, sürükleyici hikayesi ve genç oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Kanal D'nin kısa sürede büyük ses getiren yeni dizisi Daha 17, sürükleyici hikayesi ve genç oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen kariyerine birçok başarılı projeyi sığdıran Çağan Efe Ak, son dönemin en dikkat çeken genç oyuncuları arasında gösteriliyor. 

Çocuk yaşta reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Ak, daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise Güldüy Güldüy Show Çocuk programıyla yakalayarak geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

Sonraki yıllarda Tozkoparan İskender, İçerde, Deha gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu, sinema tarafında ise Ailecek Şaşkınız, Deliler: Fatih'in Fermanı ve Kardeş Takımı serisindeki performansıyla dikkat çekti.

Çağan Efe Ak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinde hayatı yetiştirme yurdunda geçen Aras Öztürk karakterini canlandırıyor. Kardeşinin yıllar sonra hayatta olduğunu öğrenmesiyle başlayan sürükleyici hikayeyi konu alan dizi, ilk bölümüyle dijital platformlarda milyonlarca izlenmeye ulaşarak sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Son olarak oyuncu Büşra Pekin, Çağan Efe Ak ile birlikte çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Son olarak oyuncu Büşra Pekin, Çağan Efe Ak ile birlikte çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İkilinin samimi pozu kısa sürede ilgi görürken, fotoğrafta kullanılan filtre sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Özellikle Çağan Efe Ak'ın yüz hatlarının filtre nedeniyle oldukça pürüzsüz ve farklı görünmesi, takipçilerin gözünden kaçmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın