Büşra Pekin'in Çağan Efe Ak Paylaşımındaki Filtre Detayı Sosyal Medyanın Gündeminde!
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Daha 17 dizisinde Aras Öztürk karakterine hayat veren genç oyuncu Çağan Efe Ak, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettirirken bu kez oyunculuğuyla değil, Büşra Pekin'in sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Pekin'in birlikte çektirdiği fotoğrafta kullandığı filtre, Çağan Efe Ak'ın yüz hatlarını belirgin şekilde değiştirdiği gerekçesiyle sosyal medyada dikkat çekti.
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Kanal D'nin kısa sürede büyük ses getiren yeni dizisi Daha 17, sürükleyici hikayesi ve genç oyuncu kadrosuyla izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor.
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Son olarak oyuncu Büşra Pekin, Çağan Efe Ak ile birlikte çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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