Sette Başlayan Aşk Belgelendi! Serra Arıtürk ile Aytaç Şaşmaz El Ele Görüntülendi

Sıfırbir Yapım imzası taşıyan suç ve dram türündeki dizide Aytaç Şaşmaz Ozan, Serra Arıtürk ise Elif karakterine hayat veriyor. Henüz yayınlanmadan büyük merak uyandıran yapım, ikiliyi yalnızca ekran partneri yapmakla kalmadı; magazin gündeminin de en çok konuşulan çiftlerinden birini ortaya çıkardı.

Kariyerinde Hükümsüz, Kulüp, İçimizden Biri ve müzik çalışmalarıyla dikkat çeken Serra Arıtürk, son dönemin yükselen kadın oyuncuları arasında gösteriliyor. Aytaç Şaşmaz ise Söz, Baht Oyunu, Darmaduman ve son olarak Sevdiğim Sensin gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. İki oyuncunun 'Kaosun Anatomisi'ndeki uyumu daha proje duyurulduğu günlerden itibaren sosyal medyada sık sık gündeme gelmişti.

İkilinin aşkı ilk olarak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle ortaya çıktı. Habere göre Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz'ın sette başlayan arkadaşlığı zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü. Yaklaşık 2,5 aydır birlikte oldukları öğrenilen çiftin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği belirtildi.

Aşk iddialarını güçlendiren gelişme ise Aytaç Şaşmaz'ın, Emin Alper'in Kıbrıs'ta çekimleri devam eden 'İnsanlar'dizisinin setine giderek sevgilisi Serra Arıtürk'ü ziyaret etmesi oldu. Çiftin Kıbrıs'taki buluşması kulislerde konuşulurken, magazin dünyasında da yeni bir aşkın başladığı yorumları yapıldı. Daha önce de 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında birlikte görüntülenen ikilinin o dönem yalnızca arkadaş olduğu düşünülmüştü.