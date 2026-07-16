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Sette Başlayan Aşk Belgelendi! Serra Arıtürk ile Aytaç Şaşmaz El Ele Görüntülendi

Sette Başlayan Aşk Belgelendi! Serra Arıtürk ile Aytaç Şaşmaz El Ele Görüntülendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2026 - 09:57
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Magazin kulislerinde günlerdir konuşulan aşk iddiaları sonunda belgelendi. HBO Max'in merakla beklenen dizisi Kaosun Anatomisi'nde başrolleri paylaşan Serra Arıtürk ile Aytaç Şaşmaz'ın sette başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öne sürülmüştü. Çiftten herhangi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada paylaşılan el ele görüntüleri iddiaları güçlendirdi.

Kaynak: Gossip Pasta

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Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz, HBO Max'in Türkiye'deki ilk orijinal yerli yapımlarından "Kaosun Anatomisi" dizisinde başrolleri paylaşarak ilk kez aynı projede bir araya geldi.

Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz, HBO Max'in Türkiye'deki ilk orijinal yerli yapımlarından "Kaosun Anatomisi" dizisinde başrolleri paylaşarak ilk kez aynı projede bir araya geldi.

Sıfırbir Yapım imzası taşıyan suç ve dram türündeki dizide Aytaç Şaşmaz Ozan, Serra Arıtürk ise Elif karakterine hayat veriyor. Henüz yayınlanmadan büyük merak uyandıran yapım, ikiliyi yalnızca ekran partneri yapmakla kalmadı; magazin gündeminin de en çok konuşulan çiftlerinden birini ortaya çıkardı.

Kariyerinde Hükümsüz, Kulüp, İçimizden Biri ve müzik çalışmalarıyla dikkat çeken Serra Arıtürk, son dönemin yükselen kadın oyuncuları arasında gösteriliyor. Aytaç Şaşmaz ise Söz, Baht Oyunu, Darmaduman ve son olarak Sevdiğim Sensin gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. İki oyuncunun 'Kaosun Anatomisi'ndeki uyumu daha proje duyurulduğu günlerden itibaren sosyal medyada sık sık gündeme gelmişti.

İkilinin aşkı ilk olarak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle ortaya çıktı. Habere göre Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz'ın sette başlayan arkadaşlığı zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü. Yaklaşık 2,5 aydır birlikte oldukları öğrenilen çiftin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği belirtildi.

Aşk iddialarını güçlendiren gelişme ise Aytaç Şaşmaz'ın, Emin Alper'in Kıbrıs'ta çekimleri devam eden 'İnsanlar'dizisinin setine giderek sevgilisi Serra Arıtürk'ü ziyaret etmesi oldu. Çiftin Kıbrıs'taki buluşması kulislerde konuşulurken, magazin dünyasında da yeni bir aşkın başladığı yorumları yapıldı. Daha önce de 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında birlikte görüntülenen ikilinin o dönem yalnızca arkadaş olduğu düşünülmüştü.

Haklarında çıkan aşk haberlerinin ardından Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Haklarında çıkan aşk haberlerinin ardından Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Ancak kısa süre sonra Gossip Pasta tarafından paylaşılan kareler, iddiaları adeta doğruladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde çiftin el ele yürüdüğü görüldü.

Doğal halleri ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Serra Arıtürk ile Aytaç Şaşmaz'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından da çok sayıda tebrik ve destek mesajı geldi. Böylece günlerdir konuşulan aşk iddiaları, el ele görüntülenmeleriyle birlikte magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri haline geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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