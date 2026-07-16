Sette Başlayan Aşk Belgelendi! Serra Arıtürk ile Aytaç Şaşmaz El Ele Görüntülendi
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Magazin kulislerinde günlerdir konuşulan aşk iddiaları sonunda belgelendi. HBO Max'in merakla beklenen dizisi Kaosun Anatomisi'nde başrolleri paylaşan Serra Arıtürk ile Aytaç Şaşmaz'ın sette başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öne sürülmüştü. Çiftten herhangi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada paylaşılan el ele görüntüleri iddiaları güçlendirdi.
Kaynak: Gossip Pasta
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Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz, HBO Max'in Türkiye'deki ilk orijinal yerli yapımlarından "Kaosun Anatomisi" dizisinde başrolleri paylaşarak ilk kez aynı projede bir araya geldi.
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Haklarında çıkan aşk haberlerinin ardından Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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