Çağla Şıkel'in Filtresiz Hali Çok Konuşuldu! Doğal Paylaşımına Yorum Yağdı
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Türkiye'nin en başarılı model ve sunucularından biri olarak gösterilen Çağla Şıkel, yaklaşık otuz yıla yaklaşan kariyeri boyunca modellikten oyunculuğa, sunuculuktan dijital içerik üreticiliğine kadar pek çok alanda adından söz ettirdi. Güzelliği kadar disiplinli yaşam tarzı, spor tutkusu ve sağlıklı beslenme rutinleriyle de sık sık gündeme gelen Şıkel, son olarak bu kez oğluyla verdiği samimi pozla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Paylaşımda dikkat çeken doğal görüntüsü ve yüzündeki mimik çizgileri ise takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.
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Sanat eğitiminin ardından 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Çağla Şıkel, adını tüm Türkiye'ye duyurdu.
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Yoğun iş temposuna rağmen çocuklarıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel, son paylaşımıyla yine gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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