Çağla Şıkel'in Filtresiz Hali Çok Konuşuldu! Doğal Paylaşımına Yorum Yağdı

Aynı yıl Miss World yarışmasında dünya dördüncüsü ve Avrupa Güzeli unvanını kazanmasıyla uluslararası arenada da dikkat çekti. Uzun yıllar Fransa, Almanya, ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede podyuma çıkan Şıkel, Türkiye'nin dünyaya açılan en başarılı modellerinden biri oldu.

Modelliğin ardından televizyon kariyerine yönelen Çağla Şıkel, yıllar içinde ekranların en sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Oyunculuk kariyerinde özellikle Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı 'Sultan' karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken; sunuculukta ise Her Şey Dahil, Dansa Var Mısın? ve son yıllarda NOW ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programıyla başarı grafiğini sürdürdü.

Bunun yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan Şıkel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalindeki performansıyla beğeni topladı. Sosyal medya hesaplarında ise sağlıklı yaşam, spor, yoga ve beslenme üzerine yaptığı paylaşımlarla milyonlarca takipçisine ilham vermeye devam ediyor.