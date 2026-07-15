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Çağla Şıkel'in Filtresiz Hali Çok Konuşuldu! Doğal Paylaşımına Yorum Yağdı

Çağla Şıkel'in Filtresiz Hali Çok Konuşuldu! Doğal Paylaşımına Yorum Yağdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2026 - 14:59
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Türkiye'nin en başarılı model ve sunucularından biri olarak gösterilen Çağla Şıkel, yaklaşık otuz yıla yaklaşan kariyeri boyunca modellikten oyunculuğa, sunuculuktan dijital içerik üreticiliğine kadar pek çok alanda adından söz ettirdi. Güzelliği kadar disiplinli yaşam tarzı, spor tutkusu ve sağlıklı beslenme rutinleriyle de sık sık gündeme gelen Şıkel, son olarak bu kez oğluyla verdiği samimi pozla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Paylaşımda dikkat çeken doğal görüntüsü ve yüzündeki mimik çizgileri ise takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

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Sanat eğitiminin ardından 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Çağla Şıkel, adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

Sanat eğitiminin ardından 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Çağla Şıkel, adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

Aynı yıl Miss World yarışmasında dünya dördüncüsü ve Avrupa Güzeli unvanını kazanmasıyla uluslararası arenada da dikkat çekti. Uzun yıllar Fransa, Almanya, ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede podyuma çıkan Şıkel, Türkiye'nin dünyaya açılan en başarılı modellerinden biri oldu.

Modelliğin ardından televizyon kariyerine yönelen Çağla Şıkel, yıllar içinde ekranların en sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Oyunculuk kariyerinde özellikle Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı 'Sultan' karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken; sunuculukta ise Her Şey Dahil, Dansa Var Mısın? ve son yıllarda NOW ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programıyla başarı grafiğini sürdürdü.

Bunun yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan Şıkel, 7 Kocalı Hürmüz müzikalindeki performansıyla beğeni topladı. Sosyal medya hesaplarında ise sağlıklı yaşam, spor, yoga ve beslenme üzerine yaptığı paylaşımlarla milyonlarca takipçisine ilham vermeye devam ediyor.

Yoğun iş temposuna rağmen çocuklarıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel, son paylaşımıyla yine gündeme geldi.

Yoğun iş temposuna rağmen çocuklarıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel, son paylaşımıyla yine gündeme geldi.

Ünlü isim, oğluyla birlikte restoranda çekildiği doğal bir selfieyi sosyal medya hesabından yayımladı.

Gösterişten uzak karede anne-oğulun samimi halleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fotoğrafın en çok konuşulan ayrıntılarından biri ise Çağla Şıkel'in doğal görüntüsü oldu.

Hafif makyajı, dağınık örgülü saçları ve filtresiz görünen paylaşımıyla dikkat çeken ünlü sunucunun yüzündeki doğal mimik çizgileri birçok kullanıcı tarafından övgüyle karşılandı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, 'Doğallığını hiç kaybetmemiş', 'Kırışıklıklarını gizlememesi çok güzel', 'Yaş aldıkça daha da zarif oluyor' ve 'Gerçek güzellik böyle olur' gibi ifadeler öne çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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