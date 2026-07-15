The Vampire Diaries'in Stefan'ı Paul Wesley Üçüncü Kez Evlendi!

Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yapımcılık da yapan Wesley, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer aldı. Son olarak ise üçüncü kez nikâh masasına oturmasıyla gündeme geldi.

Polonya kökenli bir ailede dünyaya gelen Paul Wesley'in gerçek soyadı Wasilewski'ydi. Kariyerinin başlarında telaffuzu daha kolay olduğu için soyadını Wesley olarak değiştirdi.

Henüz lise yıllarında oyunculuk yapmaya başlayan Wesley, ilk olarak Guiding Light, Wolf Lake, Everwood, The O.C., CSI: Miami, 24 ve Army Wives gibi yapımlarda rol aldı.

Ancak hayatını değiştiren proje 2009 yılında geldi.

Sekiz sezon boyunca ekranlarda kalan The Vampire Diaries dizisinde canlandırdığı Stefan Salvatore karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizideki performansıyla Teen Choice Awards başta olmak üzere birçok ödüle aday gösterildi.

Dizinin ilerleyen sezonlarında yalnızca oyuncu olarak değil, yönetmen koltuğunda da oturdu ve birkaç bölüm yönetti.

Yakışıklı oyuncu bugüne kadar üç kez evlendi.

Özellikle The Vampire Diaries döneminde yaşadığı ilişkiler uzun yıllar magazin basınının yakın takibindeydi.