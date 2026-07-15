article/comments
article/share
Haberler
Magazin
The Vampire Diaries'in Stefan'ı Paul Wesley Üçüncü Kez Evlendi!

The Vampire Diaries'in Stefan'ı Paul Wesley Üçüncü Kez Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2026 - 16:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

The Vampire Diaries dizisinde hayat verdiği Stefan Salvatore karakteriyle dünya çapında milyonlarca hayrana ulaşan Paul Wesley, bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündemde. Kariyeri boyunca rol aldığı başarılı yapımlar kadar aşk hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, üçüncü kez nikâh masasına oturdu. Peki Paul Wesley daha önce kimlerle evlendi, ilişkileri neden sona erdi ve yeni eşi Natalie Kuckenburg ile nasıl tanıştı? İşte yakışıklı oyuncunun merak edilen evlilik geçmişi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1982 yılında New Jersey'de dünyaya gelen Paul Wesley, dünya çapında milyonlarca hayrana ulaşmasını sağlayan The Vampire Diaries dizisindeki Stefan Salvatore karakteriyle televizyon tarihinin en ikonik vampirlerinden biri haline geldi.

1982 yılında New Jersey'de dünyaya gelen Paul Wesley, dünya çapında milyonlarca hayrana ulaşmasını sağlayan The Vampire Diaries dizisindeki Stefan Salvatore karakteriyle televizyon tarihinin en ikonik vampirlerinden biri haline geldi.

Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve yapımcılık da yapan Wesley, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer aldı. Son olarak ise üçüncü kez nikâh masasına oturmasıyla gündeme geldi.

Polonya kökenli bir ailede dünyaya gelen Paul Wesley'in gerçek soyadı Wasilewski'ydi. Kariyerinin başlarında telaffuzu daha kolay olduğu için soyadını Wesley olarak değiştirdi.

Henüz lise yıllarında oyunculuk yapmaya başlayan Wesley, ilk olarak Guiding Light, Wolf Lake, Everwood, The O.C., CSI: Miami, 24 ve Army Wives gibi yapımlarda rol aldı.

Ancak hayatını değiştiren proje 2009 yılında geldi.

Sekiz sezon boyunca ekranlarda kalan The Vampire Diaries dizisinde canlandırdığı Stefan Salvatore karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizideki performansıyla Teen Choice Awards başta olmak üzere birçok ödüle aday gösterildi.

Dizinin ilerleyen sezonlarında yalnızca oyuncu olarak değil, yönetmen koltuğunda da oturdu ve birkaç bölüm yönetti.

Yakışıklı oyuncu bugüne kadar üç kez evlendi.

Özellikle The Vampire Diaries döneminde yaşadığı ilişkiler uzun yıllar magazin basınının yakın takibindeydi.

Paul Wesley, mutluluğu bu kez Brezilyalı model Natalie Kuckenburg ile buldu.

Paul Wesley, mutluluğu bu kez Brezilyalı model Natalie Kuckenburg ile buldu.

Paul Wesley ilk evliliğini oyuncu Torrey DeVitto ile yaptı.

İkili 2007 yılında Killer Movie filminin çekimlerinde tanıştı ve yaklaşık dört yıl süren ilişkilerinin ardından 2011 yılında New York'ta evlendi.

İlginç olan ise DeVitto'nun daha sonra The Vampire Diaries dizisinde Dr. Meredith Fell karakterini canlandırarak Wesley ile aynı projede yer almasıydı.

Ancak evlilik uzun sürmedi.

Çift 2013 yılında yollarını ayırdı ve boşanmaları aynı yıl resmiyet kazandı.

Paul Wesley, ilk boşanmasının ardından mücevher tasarımcısı ve sağlık koçu Ines de Ramon ile aşk yaşamaya başladı.

Gözlerden uzak bir ilişki sürdüren çift, 2019 yılında sessiz sedasız evlendi.

Yaklaşık üç yıl evli kalan ikili 2022 yılında ayrılık kararı aldı.

Resmî boşanma süreci ise daha sonra tamamlandı.

İlginç bir detay ise Ines de Ramon'un bugün Hollywood yıldızı Brad Pitt ile birlikte olması.

2022 yılında New York'ta tanışan çift kısa sürede ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

2025 yılında İtalya'da nişanlanan ikili, Temmuz 2026'da California'nın Santa Barbara kentinde sade bir törenle dünyaevine girdi.

Gösterişli düğünler yerine son derece minimal bir tören tercih eden çiftin nikâhı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Törende yalnızca çift, nikâh memuru ve çok sevdikleri köpekleri Greg yer aldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın