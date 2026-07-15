The Vampire Diaries'in Stefan'ı Paul Wesley Üçüncü Kez Evlendi!
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The Vampire Diaries dizisinde hayat verdiği Stefan Salvatore karakteriyle dünya çapında milyonlarca hayrana ulaşan Paul Wesley, bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündemde. Kariyeri boyunca rol aldığı başarılı yapımlar kadar aşk hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, üçüncü kez nikâh masasına oturdu. Peki Paul Wesley daha önce kimlerle evlendi, ilişkileri neden sona erdi ve yeni eşi Natalie Kuckenburg ile nasıl tanıştı? İşte yakışıklı oyuncunun merak edilen evlilik geçmişi...
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1982 yılında New Jersey'de dünyaya gelen Paul Wesley, dünya çapında milyonlarca hayrana ulaşmasını sağlayan The Vampire Diaries dizisindeki Stefan Salvatore karakteriyle televizyon tarihinin en ikonik vampirlerinden biri haline geldi.
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Paul Wesley, mutluluğu bu kez Brezilyalı model Natalie Kuckenburg ile buldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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