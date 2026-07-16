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Yeşilçam'ın Zarafet Simgesi Hale Soygazi Yıllara Meydan Okuyor! 75 Yaşındaki Son Hali Hayran Bıraktı

Yeşilçam'ın Zarafet Simgesi Hale Soygazi Yıllara Meydan Okuyor! 75 Yaşındaki Son Hali Hayran Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2026 - 11:16
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Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Hale Soygazi, yalnızca rol aldığı unutulmaz yapımlarla değil; yıllardır koruduğu zarafeti ve duruşuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 1972 yılında kazandığı Türkiye ve Avrupa Sinema Güzeli unvanlarının ardından Yeşilçam'ın en parlak yıldızlarından biri haline gelen usta oyuncu, bugün 75 yaşında olmasına rağmen fit görünümüyle sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gelin, Hale Soygazi'nin ödüllerle dolu kariyerine ve yıllara meydan okuyan son haline birlikte bakalım.

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Hale Soygazi'nin sanat yolculuğu, 1972 yılında kazandığı Türkiye ve Avrupa Sinema Güzeli unvanlarıyla başladı.

Hale Soygazi'nin sanat yolculuğu, 1972 yılında kazandığı Türkiye ve Avrupa Sinema Güzeli unvanlarıyla başladı.

Aynı yıl Cüneyt Arkın ile başrolünü paylaştığı Kara Murat: Fatih'in Fedaisi filmiyle sinemaya adım atan Soygazi, kısa sürede Yeşilçam'ın en dikkat çeken kadın oyuncularından biri oldu.

İlk yıllarında Süt Kardeşler, Kördüğüm, Sevgili Dayım gibi hafızalara kazınan yapımlarda rol alan oyuncu; doğal oyunculuğu, zarif duruşu ve güçlü ekran enerjisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

1978 yapımı Maden filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Hale Soygazi, kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadı.

1984 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Bir Yudum Sevgi filmiyle aynı ödülü ikinci kez kazanarak Türk sinemasının en başarılı kadın oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Yine Atıf Yılmaz imzalı Kadının Adı Yok ve Bekle Dedim Gölgeye filmlerinde canlandırdığı güçlü kadın karakterleriyle döneminin kalıplarını zorlayan performanslara imza attı.

Sinemanın yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer alan Soygazi, 2001 yılında Küçük Prens oyunuyla tiyatro seyircisiyle buluştu. Televizyon izleyicisi ise onu son yıllarda Kuzey Güney ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi sevilen dizilerde izleme fırsatı buldu. Türk sinemasına yaptığı katkılar nedeniyle Antalya Altın Portakal ve Adana Altın Koza Film Festivalleri tarafından 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ile de ödüllendirildi.

Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Hale Soygazi, son görüntüleriyle yeniden gündeme geldi.

Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Hale Soygazi, son görüntüleriyle yeniden gündeme geldi.

75 yaşındaki usta oyuncunun fit fiziği, dinç görünümü ve yıllardır koruduğu zarafeti sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hayranları, Soygazi'nin son görüntülerine 'Yıllar onu hiç değiştirmemiş', 'Hala aynı zarafet', 'Yeşilçam'ın en asil kadınlarından biri' ve 'Zamana meydan okuyor' yorumlarını yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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