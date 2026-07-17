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Haluk Levent Olayı Sonrası Hedef Olan Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı

Haluk Levent Olayı Sonrası Hedef Olan Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2026 - 07:34 Son Güncelleme: 17.07.2026 - 08:45
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Haluk Levent ve AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturmanın ardından kamuoyunda hedef haline getirilen isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı öğrenildi.

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Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı?

Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı?

Deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, gözaltına alınmasının ardından Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan, Uğur'un evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldığı öğrenildi.

Gözaltı gerekçesi ve soruşturmanın kapsamı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ahbap soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un evinde polis ekiplerince arama yapıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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