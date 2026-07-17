Haluk Levent Olayı Sonrası Hedef Olan Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı
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Haluk Levent ve AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturmanın ardından kamuoyunda hedef haline getirilen isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı öğrenildi.
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Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı?
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Ahbap soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un evinde polis ekiplerince arama yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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