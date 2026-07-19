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İkizler Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Temmuz - 26 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yönetici gezegenin Mars'ın burcunda devam eden etkisiyle bu hafta da iletişim trafiğin yoğun. 22 Temmuz'dan sonra Güneş'in Aslan'a geçişiyle fikirlerini daha geniş kitlelere duyurma fırsatı buluyorsun. 20 Temmuz'daki Jüpiter-Plüton karşıtlığı ise bir proje veya ortaklıkta köklü bir karar almanı gerektirebilir.

Maddi olarak ise 23 Temmuz'da Merkür'ün direktleşmesiyle finansal bir belirsizlik netliğe kavuşuyor. İmza atmayı ertelediğin bir sözleşme ya da teklif artık tamamlanabilir.

İlişkisi olan İkizler burçları için bu hafta konuşmak her zamankinden kolay, Merkür'ün direktleşmesiyle duygusal mesafe azalıyor. Bekar İkizler burçları çevrimiçi bağlantılar ya da kısa seyahatler üzerinden zihinsel olarak uyum yakaladığı biriyle tanışabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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