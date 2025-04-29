M2 Metro Hattı Durakları 2025: Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Güzergahı!
Megakent İstanbul'da ulaşımın en rahat ve hızlı yolu metrodur. İstanbul'un en önemli noktalarına, tarihi ve turistik yerlerine, iş merkezlerine giden farklı metro hatları bulunur. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam 10 metro hattı vardır. Metro hatlarından farklı metro hatlarına, metrobüse, otobüslere ve tramvaylara aktarma yapılabilir. Bu sayede İstanbul'da ulaşım oldukça kolaylaşır. İstanbul'un en sık tercih edilen metro hatlarından biri de M2 metrodur. Peki Taksim ve Şişhane'ye giden M2'de başka hangi duraklar var? M2 metro kaç dakika sürüyor?
İşte İstanbul M2 metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
M2 Metro Durakları Genel Bilgiler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
M2 Yenikapı-Hacıosman 2025 Metro Durakları
M2 Metro Hattı Aktarma Noktaları
M2 2025 Metro Saatleri: M2 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?
M2 2025 Metro Ücreti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın