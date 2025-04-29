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M2 Metro Hattı Durakları 2025: Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Güzergahı!

M2 Metro Hattı Durakları 2025: Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Güzergahı!

Metro
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 16:40

Megakent İstanbul'da ulaşımın en rahat ve hızlı yolu metrodur. İstanbul'un en önemli noktalarına, tarihi ve turistik yerlerine, iş merkezlerine giden farklı metro hatları bulunur. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam 10 metro hattı vardır. Metro hatlarından farklı metro hatlarına, metrobüse, otobüslere ve tramvaylara aktarma yapılabilir. Bu sayede İstanbul'da ulaşım oldukça kolaylaşır. İstanbul'un en sık tercih edilen metro hatlarından biri de M2 metrodur. Peki Taksim ve Şişhane'ye giden M2'de başka hangi duraklar var? M2 metro kaç dakika sürüyor?

İşte İstanbul M2 metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.

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M2 Metro Durakları Genel Bilgiler

M2 Metro Durakları Genel Bilgiler

İstanbul'un en önemli noktalarına ulaşım sağlayan metro ağlarından biri, M2'dir. M2 Taksim ve Şişhane durakları, İstanbul'un en popüler noktaları olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne ulaşım sağlar. Şişli-Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Levent duraklarında ise birçok iş merkezi bulunur. Bu nedenle Yenikapı-Hacıosman metro hattı günlük ortalama 500.000 yolcuya hizmet verir.

2000 yılında açılan Yenikapı metro, birçok aktarma noktasına da bağlıdır. Şişli aktarma durağı sayesinde metrobüse ve İETT'ye aktarma yapılabilir. Aynı şekilde Gayrettepe aktarma da metrobüse bağlıdır.

M2 Hattının Güzergahı

M2 Hattı, Yenikapı'dan başlar ve Hacıosman'a kadar gider. M2 metro hattı İstanbul'un önemli noktaları olan Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişi, Levent ve Ayazağa gibi bölgeleri birbirine bağlar.

M2 Yenikapı-Hacıosman 2025 Metro Durakları

M2 Yenikapı-Hacıosman 2025 Metro Durakları

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman durakları, Yenikapı yönünden başlayarak aşağıdaki gibidir:

  • Yenikapı

  • Vezneciler-İstanbul Üniversitesi

  • Haliç

  • Şişhane

  • Taksim

  • Osmanbey

  • Şişli-Mecidiyeköy

  • Gayrettepe

  • Levent

  • 4.Levent

  • Sanayi Mahallesi

  • Seyrantepe

  • İTÜ-Ayazağa

  • Atatürk Oto Sanayi

  • Darüşşafaka 

  • Hacıosman

M2 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M2 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M2 durakları aynı zamanda birçok aktarma noktasına entegre edilmiştir. Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinden diğer metro hatlarına ve otobüslere aktarma yapılabilir. 

M2 metro hattı aktarmaları aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir:

  • Yenikapı aktarma: M1A  Atatürk Havalimanı metro hattı, M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı, T6 Sirkeci-Kazlıçeşme tramvay hattı ve Marmaray'a

  • Vezneciler-İstanbul Üniversitesi İstasyonu’nda aktarma: T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattına

  • Haliç İstasyonu’nda: T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattına

  • Şişhane İstasyonu’nda: T2 İstiklal Caddesi tramvay hattı ve F2 Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tünel hattına

  • Taksim İstasyonu’nda: T2 İstiklal Caddesi tramvay hattı ve F1 Kabataş fünikülerine

  • Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nda: M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattına

  • Şişli-Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarında: metrobüse

  • Gayrettepe İstasyonu'nda: M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattına

  • Levent İstasyonu’nda: M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hattına

  • Sanayi Mahallesi İstasyonu’nda (sistem değiştirmeden, ayrı bir peron bölgesine geçerek) Seyrantepe Mekik İşletmesi’ne aktarma yapılabilir.

M2 Metro Durak Haritası

Yenikapı ile Hacıosman arasında hizmet veren M2 metro hattının hat uzunluğu 23,49 km'dir. Toplamda 16 istasyonda hizmet veren M2'de 192 adet araç bulunur. Metro haritası M2 ise yukarıdaki görselde verilmiştir.

'Taksim'e nasıl gidilir?' sorusunun cevabı da M2 durakları ile anlaşılabilir.  Taksim'e gitmek için M2'nin Taksim durağında inmek yeterli olacaktır. Metrobüsle Taksim'e gitmek için M2'ye Şişli-Mecidiyeköy veya Gayrettepe duraklarından aktarma yapmak gerekir. 

Yenikapı-Hacıosman metro hattı aynı zamanda Seyrantepe Şehir Hastanesi'ne gitmek için kullanılır. Seyrantepe Şehir Hastanesi'ne gitmek için Sanayi Mahallesi İstasyonu’nda aktarma yapılmalıdır. Aktarma sırasında sistem değiştirmeye gerek yoktur, ayrı bir peron bölgesinden 'Seyrantepe' araçlarına binilmesi gerekir. 

İstanbul'da M2 Metro ile Nereye, Nasıl Giderim?

M2 2025 Metro Saatleri: M2 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

M2 2025 Metro Saatleri: M2 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

İstanbul'da metroların çalışma saatleri günlere göre farklılık gösterebilir. M2 metrosunun çalışma saatleri sabah 06.00 ila 00.00 arasındadır.

M2 Metro Kaça Kadar Açık?

M2 metro, gece 00.00'a kadar açıktır. M2 metrosu ayrıca 'Gece Metrosu' kapsamına alınan 7 metro hattından biridir. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, Cuma sabah saat 06.00 ile Pazar 00.00 arası kesintisiz hizmet verir. (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmaz.)

M2 Metro Sefer Süresi ve Sıklığı Ne Kadar?

M2 metro sefer süresi tek yönde 32 dakikadır. 16 istasyonu bulunan metro hattının sefer sıklığı ise Yenikapı - Hacıosman Arası 3 dk. 55 saniyedir. (Haftaiçi ve Cumartesi günleri 8 vagonlu işletme) Sanayi Mahallesi - Seyrantepe arası sefer sıklığı ise gün boyu 8,5 dakikadır.

Metro İstanbul internet sitesinden bütün metroların sefer tarifelerine ulaşabilir ve anlık bilgilere erişebilirsiniz.

M2 Metro Sefer Tarifesi

M2 2025 Metro Ücreti

M2 2025 Metro Ücreti

İstanbul'da metro ücretleri kullanılan karta göre değişir. Anonim, Mavi Kart, Elektronik bilette tam, öğrenci, 30 yaşından gün almış öğrenci ve sosyal İstanbulkart metro ücret tarifelerine göre değişir. İşte, İstanbul metro tarifeleri: 

Anonim Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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