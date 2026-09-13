Coventry-Brighton Maçında Bir İlk Yaşandı: VAR Konuşmaları Stadyum Ekranına Yansıdı

Kırmızı kart kararının ardından hakem ile VAR ekibinin diyaloğu ekranlara yansıdı. Yardımcı hakem şu ifadeyi kullandı: 'Dirseğiyle yüzüne vurdu.' Hakem kararını 'Nihai karar şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart' sözleriyle açıkladı. VAR hakemi de kararı onayladığını söyledi: 'Bir hamle var.'