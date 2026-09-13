Coventry-Brighton Maçında Bir İlk Yaşandı: VAR Konuşmaları Stadyum Ekranına Yansıdı
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Brighton, Premier Lig'in 4. haftasında Coventry deplasmanına çıktı. Taiwo Awoniyi'nin 53. dakikada gördüğü kırmızı kart maça damga vurdu. Kart kararı sonrası hakem ile VAR ekibi arasındaki konuşmalar stadyum ekranına yansıtıldı. Brighton, karşılaşmadan 5-0'lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.
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Awoniyi'nin kırmızı kartı Coventry'yi 10 kişi bıraktı.
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VAR konuşmaları ilk kez stadyum ekranında yayınlandı.
Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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