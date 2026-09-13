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Coventry-Brighton Maçında Bir İlk Yaşandı: VAR Konuşmaları Stadyum Ekranına Yansıdı

Coventry-Brighton Maçında Bir İlk Yaşandı: VAR Konuşmaları Stadyum Ekranına Yansıdı

Ferdi Kadıoğlu
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 23:23
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Brighton, Premier Lig'in 4. haftasında Coventry deplasmanına çıktı. Taiwo Awoniyi'nin 53. dakikada gördüğü kırmızı kart maça damga vurdu. Kart kararı sonrası hakem ile VAR ekibi arasındaki konuşmalar stadyum ekranına yansıtıldı. Brighton, karşılaşmadan 5-0'lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.

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Awoniyi'nin kırmızı kartı Coventry'yi 10 kişi bıraktı.

Awoniyi'nin kırmızı kartı Coventry'yi 10 kişi bıraktı.

Coventry forması giyen Nijeryalı forvet Awoniyi, 53. dakikada oyun dışında kaldı. Hakem, rakibine yönelik müdahalesini şiddetli hareket olarak değerlendirdi. Coventry, maçı 10 kişi bitirdi.

VAR konuşmaları ilk kez stadyum ekranında yayınlandı.

VAR konuşmaları ilk kez stadyum ekranında yayınlandı.

Kırmızı kart kararının ardından hakem ile VAR ekibinin diyaloğu ekranlara yansıdı. Yardımcı hakem şu ifadeyi kullandı: 'Dirseğiyle yüzüne vurdu.' Hakem kararını 'Nihai karar şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart' sözleriyle açıkladı. VAR hakemi de kararı onayladığını söyledi: 'Bir hamle var.'

Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Brighton'ın golleri Kostoulas, Yalcouye, Gross, Dunk ve Ayari'den geldi. Ferdi Kadıoğlu, mücadelede 90 dakika forma giydi. Brighton puanını 7'ye çıkarırken Coventry ilk 4 haftada hâlâ puansız.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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