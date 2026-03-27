Ferdi Kadıoğlu'nun Mehter Takımı Önüne Taç Atması Dünya Çapında Viral Oldu
Bir maç yayını saatler sürüyor, yüzlerce kişi görev alıyor, binlerce seyirci tarafından izleniyor ama çok az an hatıralarda kalıyor. Geçtiğimiz gün Romanya'ya karşı oynanan Dünya Kupası Play Off yarı finalinde de ikonik bir anla karşılaştık. Ferdi Kadıoğlu'nun maçın 80. dakikasında sol kanattan kullandığı taç atışı esnasında görüntüye yansıyan mehter takımı sadece Türkiye değil dünya çapında viral oldu.
A Millilerin tek golünü atarak finali getiren Ferdi Kadıoğlu maçın en iyi oyuncularındandı.
"Yanlarında bunca güçlü oyuncu varken kaybetmeleri imkansızdı 😅😅"
"Bir futbol maçının fahri doktora unvanı verilmesi için yarıda kesilmesi"
Bunu görünce çok şaşırdım.
Birisi Türkiye'nin savaşa girip girmeyeceğini sordu.
Osmanlı geri döndü.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
