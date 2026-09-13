Neves'i Jota Tezahüratıyla Hedef Alan Suudi Taraftarlara Tepki Var: "Umarım Buradan Namaz Kılmaya Gitmezler"

Portekiz Milli Takımı'nda Neves ve Jota'nın eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo, olaya sert tepki gösterdi. Ronaldo, Instagram'da 'Lig bu tür taraftar davranışlarını cezalandırmalı, böyle davrananlar bir daha stada girmemeli' yazdı. Al Hilal de konuyu Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na taşıyarak resmi şikayette bulundu.