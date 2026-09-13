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Neves'i Jota Tezahüratıyla Hedef Alan Suudi Taraftarlara Tepki Var: "Umarım Buradan Namaz Kılmaya Gitmezler"

Neves'i Jota Tezahüratıyla Hedef Alan Suudi Taraftarlara Tepki Var: "Umarım Buradan Namaz Kılmaya Gitmezler"

Cristiano Ronaldo
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 22:22
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Suudi Pro Lig'de Al Hilal forması giyen Ruben Neves, Al Taawon deplasmanında taraftarların hedefi oldu. Taraftarlar, Neves'in 2025'te trafik kazasında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Diogo Jota'nın adıyla tezahürat yaptı. Cristiano Ronaldo, olaya karışan taraftarlara ömür boyu stadyum yasağı uygulanmasını istedi.

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Çirkin tezahürata tepkiler büyüyor.

Neves, tezahürat üzerine "Allah görüyor" işareti yaptı.

Neves, tezahürat üzerine "Allah görüyor" işareti yaptı.

Cumartesi günü oynanan maçta Al Hilal, Al Taawon'u 6-0 yendi. Neves serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken tribünlerden Jota tezahüratları yükseldi. Neves alkışlayıp başparmağını kaldırdı, sonra gökyüzünü ve gözünü işaret ederek tezahürat yönüne döndü. Maç sonu karma bölgede gazetecilere konuşan Neves, 'Umarım yaptıklarından sonra gidip namaz kılmazlar' dedi.

Ronaldo, taraftarlara ömür boyu stadyum yasağı istedi.

Ronaldo, taraftarlara ömür boyu stadyum yasağı istedi.

Portekiz Milli Takımı'nda Neves ve Jota'nın eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo, olaya sert tepki gösterdi. Ronaldo, Instagram'da 'Lig bu tür taraftar davranışlarını cezalandırmalı, böyle davrananlar bir daha stada girmemeli' yazdı. Al Hilal de konuyu Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na taşıyarak resmi şikayette bulundu.

Jota, Neves'in yakın arkadaşı ve eski takım arkadaşıydı.

Jota, Neves'in yakın arkadaşı ve eski takım arkadaşıydı.

Diogo Jota, Temmuz 2025'te İspanya'da kardeşi Andre Silva ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Jota, Portekiz Milli Takımı, Porto ve Wolverhampton'dan Neves'in yakın arkadaşıydı. Neves, Jota'nın cenazesinde tabut taşıyıcılarından biriydi. Geçen yıl da onun Portekiz formasındaki 21 numarasını devraldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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