Neves'i Jota Tezahüratıyla Hedef Alan Suudi Taraftarlara Tepki Var: "Umarım Buradan Namaz Kılmaya Gitmezler"
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Suudi Pro Lig'de Al Hilal forması giyen Ruben Neves, Al Taawon deplasmanında taraftarların hedefi oldu. Taraftarlar, Neves'in 2025'te trafik kazasında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Diogo Jota'nın adıyla tezahürat yaptı. Cristiano Ronaldo, olaya karışan taraftarlara ömür boyu stadyum yasağı uygulanmasını istedi.
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Çirkin tezahürata tepkiler büyüyor.
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Neves, tezahürat üzerine "Allah görüyor" işareti yaptı.
Ronaldo, taraftarlara ömür boyu stadyum yasağı istedi.
Jota, Neves'in yakın arkadaşı ve eski takım arkadaşıydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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