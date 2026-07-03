Cristiano Ronaldo Hırvatistan Maçında Kullandığı Penaltıdan Önce Besmele mi Çekti?
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Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ve Hırvatistan karşılaştı. Tartışmalı penaltı kararı dünyada futbolseverler tarafından tartışılırken bir detay sosyal medyaya damga vurdu. Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltı vuruşu öncesi 'Bismillah' dediği iddia edilen bir video sosyal medyada viral oldu.
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Bir X kullanıcısı Ronaldo'nun dudaklarını okuyarak besmele çektiğini öne sürdü.
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Özellikle Suudi Arabistan'a transferinin ardından sık sık çıkan "Ronaldo Müslüman mı oldu?" iddiaları üzerine bu video çokça konuşuldu.
Yıldız oyuncuyu samimi bulmayan pek çok kullanıcı da mevcut.
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Ancak her seferinde olduğu gibi bu iddialara da yanıt gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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