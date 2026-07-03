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Cristiano Ronaldo Hırvatistan Maçında Kullandığı Penaltıdan Önce Besmele mi Çekti?

etiket Cristiano Ronaldo Hırvatistan Maçında Kullandığı Penaltıdan Önce Besmele mi Çekti?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.07.2026 - 16:09
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Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ve Hırvatistan karşılaştı. Tartışmalı penaltı kararı dünyada futbolseverler tarafından tartışılırken bir detay sosyal medyaya damga vurdu. Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltı vuruşu öncesi 'Bismillah' dediği iddia edilen bir video sosyal medyada viral oldu.

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TUR
TUR
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USA
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Bir X kullanıcısı Ronaldo'nun dudaklarını okuyarak besmele çektiğini öne sürdü.

Özellikle Suudi Arabistan'a transferinin ardından sık sık çıkan "Ronaldo Müslüman mı oldu?" iddiaları üzerine bu video çokça konuşuldu.

Özellikle Suudi Arabistan'a transferinin ardından sık sık çıkan "Ronaldo Müslüman mı oldu?" iddiaları üzerine bu video çokça konuşuldu.
twitter.com

Yıldız oyuncuyu samimi bulmayan pek çok kullanıcı da mevcut.

Yıldız oyuncuyu samimi bulmayan pek çok kullanıcı da mevcut.
twitter.com

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twitter.com
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Ancak her seferinde olduğu gibi bu iddialara da yanıt gecikmedi.

Ancak her seferinde olduğu gibi bu iddialara da yanıt gecikmedi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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