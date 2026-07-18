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'Tayt Giyen Vali' Görevden Alındı

'Tayt Giyen Vali' Görevden Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.07.2026 - 09:31
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Bisiklet sürerken giydiği kıyafetle tartışmalara neden olan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, görevden alındı. “Tayt giyen vali” olarak gündeme gelen Çiçekli’nın görevden alınması Resmi Gazete’de yayımlandı.

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"Tayt giyen vali" olarak tanınıyordu, görevden alındı.

"Tayt giyen vali" olarak tanınıyordu, görevden alındı.

Bisiklet sürerken giydiği bisiklet kıyafetleri gündem olan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, TBMM’de tartışmalara konu olmuştu. Kıyafet nedeniyle “Tayt giyen vali” olarak anılan Çiçekli, görevden alındı. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de yer aldı.  

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den boşalan Ardahan Valiliği görevine ise Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Vali Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği tayta ilişkin görüntüleri, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de gündeme getirmişti. Alp, 'Böyle vali olmaz, bunlara asma yaprağı gönderin' ifadeleriyle tepki göstermişti. 

CHP'li Alp, Çiçekli'nin etkileşim amacıyla taytla gezdiğini ileri sürmüş ve 'TikTok valileri türedi' diye konuşmuştu. Bu sözler üzerine TBMM Genel Kurulu'nda Alp'e tepki gösterilmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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