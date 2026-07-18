'Tayt Giyen Vali' Görevden Alındı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bisiklet sürerken giydiği kıyafetle tartışmalara neden olan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, görevden alındı. “Tayt giyen vali” olarak gündeme gelen Çiçekli’nın görevden alınması Resmi Gazete’de yayımlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Tayt giyen vali" olarak tanınıyordu, görevden alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın