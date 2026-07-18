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Malatya'da Korkutan Deprem! Deprem Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Malatya'da Korkutan Deprem! Deprem Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.07.2026 - 08:44
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 15.59 kilometre olarak kayda geçti. 2 katlı bir binanın çatısında çökme meydana gelirken 3 katlı bina tehlike arz ettiği gerekçesiyle polis şeridiyle çevrildi. Deprem anları kameralara yansıdı.

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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı binalar zarar gördü.

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı binalar zarar gördü.

Malatya 18 Temmuz Cumartesi gününe depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.20'de oldu. Yerin 15.59 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre iller Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. 

AFAD tarafından yapılan açıklamada, 'Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20’de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız' denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 'Güzel Malatya’mıza geçmiş olsun. Battalgazi’de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Göztepe Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın çatısında kısmi çökme oldu. Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ağır hasarlı olan 3 katlı bir bina da tehlike arz ettiği gerekçesi ile çevresi polis tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek önlem alındı.

Deprem anı kameralarda:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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