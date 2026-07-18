Malatya'da Korkutan Deprem! Deprem Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 15.59 kilometre olarak kayda geçti. 2 katlı bir binanın çatısında çökme meydana gelirken 3 katlı bina tehlike arz ettiği gerekçesiyle polis şeridiyle çevrildi. Deprem anları kameralara yansıdı.
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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı binalar zarar gördü.
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Deprem anı kameralarda:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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