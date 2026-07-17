AHBAP Soruşturmasında Tutuklanan Ece Güner'in Kardeşinin Yurt Dışına Para Çıkarmaya Çalıştığı İddia Edildi
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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı sırada gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına göre Güner'in, yaklaşık iki saat içinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a transfer ettiği ve bu işlemin ardından yurt dışına gitmek üzere uçak bileti satın aldığı belirlendi.
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Hesaplara bloke kondu.
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Ece Güner operasyon kapsamında tutuklanmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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