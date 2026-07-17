AHBAP Soruşturmasında Tutuklanan Ece Güner'in Kardeşinin Yurt Dışına Para Çıkarmaya Çalıştığı İddia Edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip incelemelerinde, şüphelilerin gelir durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca kendi aralarında yüklü miktarda para transferi yaptıkları, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla büyük kayıplar yaşadıkları, bunun yanı sıra kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri tespit edildi.