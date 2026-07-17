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AHBAP Soruşturmasında Tutuklanan Ece Güner'in Kardeşinin Yurt Dışına Para Çıkarmaya Çalıştığı İddia Edildi

AHBAP Soruşturmasında Tutuklanan Ece Güner'in Kardeşinin Yurt Dışına Para Çıkarmaya Çalıştığı İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2026 - 23:46
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AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı sırada gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına göre Güner'in, yaklaşık iki saat içinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a transfer ettiği ve bu işlemin ardından yurt dışına gitmek üzere uçak bileti satın aldığı belirlendi.

Kaynak - Mustafa Kadir Mercan

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Hesaplara bloke kondu.

Hesaplara bloke kondu.

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in, yurt dışına para transferi yaparak ülkeden ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın paylaştığı bilgilere göre, Özgür Güner'in bugün yaklaşık iki saat içinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank'a gönderdiği belirlendi. Bu işlemin ardından yurt dışına uçak bileti aldığı tespit edilince, MASAK tarafından hesaplarına bloke konulduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.

Ece Güner operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

Ece Güner operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip incelemelerinde, şüphelilerin gelir durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca kendi aralarında yüklü miktarda para transferi yaptıkları, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla büyük kayıplar yaşadıkları, bunun yanı sıra kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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