İstanbul'da Ulaşıma Yüzde 10 Zam! Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray Yeni Ücret Tarifesi

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını içeren 'Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi' gündem maddesi görüşüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.