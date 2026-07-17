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İstanbul'da Ulaşıma Yüzde 10 Zam! Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray Yeni Ücret Tarifesi

İstanbul'da Ulaşıma Yüzde 10 Zam! Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray Yeni Ücret Tarifesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.07.2026 - 17:43
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapıldı. Otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretleri ne kadar oldu? İşte yeni ücret tarifesi.

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İstanbul’da ulaşıma yüzde 10 zam yapıldı.

İstanbul’da ulaşıma yüzde 10 zam yapıldı.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını içeren 'Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi' gündem maddesi görüşüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Otobüs, metro, metrobüs kaç lira? Otobüs, metrobüs, metro, Marmaray yeni ücret tarifesi.

Otobüs, metro, metrobüs kaç lira? Otobüs, metrobüs, metro, Marmaray yeni ücret tarifesi.

Yeni ücret tarifeleri şöyle:

İstanbulkart ücreti: Tam bilet, öğrenci bileti, Mavi Kart aylık abonman ücreti

Bu kapsamda, elektronik tam biletin 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci biletinin 20,50 liradan 22,55 liraya, 'Mavi Kart' aylık abonman ücretinin 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 593 liradan 653 liraya çıkarılması istendi.

Metrobüs ücreti

Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 liradan 33,08 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 62,35 liradan 68,59 liraya çıkarıldı.

Marmaray ücreti

Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk ücretinin 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk ücretinin ise 74,70 liradan 82,17 liraya yükseltilmesi kabul edildi.

Vapur ücreti

Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 59,28 liradan 65,21 liraya, Bostancı-Adalar sefer ücretinin 156,26 liradan 171,89 liraya çıkarıldı.

İstanbul taksimetre ücreti

Taksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 544,45 liradan 598,90 liraya yükseltilmesi kabul edildi. Kısa mesafe ücreti ise 210 liradan 230 liraya çıktı.

Minibüs ücreti

Minibüslerde 'indi-bindi' diye tarif edilen kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar olan mesafede 39 liradan 43 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 41 liradan 45 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 42 liradan 46 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 43 liradan 47 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 47 liradan 52 liraya, öğrenci ücretinin ise 25 liradan 28 liraya yükseltilmesi kabul edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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