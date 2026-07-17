Yediemin Otoparklarında Akılalmaz Tezgah
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul’da Yediemin otoparklarında otomobiller üzerinden 3 farklı yöntemle yaklaşık 1.5 milyar liralık vurgun yapıldı. Vurgunu yaptıkları tespit edilen çete üyesi 32 şüpheli yakalandı. Yediemin otoparklarında tutulan ve ihaleyle satılacak otomobillerin, motor, kapı ve koltuk gibi parçalarını ihaleden önce söktükleri, böylece ihalede otomobili değerini düşürüp 10’da 1 fiyatına satın alınarak yapılan vurgunun arkasından yapay zeka çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yediemin otoparklarında 1.5 milyar liralık vurgun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otomobillerin parçalarını söküp 10'da 1 fiyatına aldılar.
Gözaltılar arasında hastane sahibi ve iş insanları da var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın