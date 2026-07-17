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Yediemin Otoparklarında Akılalmaz Tezgah

Yediemin Otoparklarında Akılalmaz Tezgah

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.07.2026 - 16:22
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İstanbul’da Yediemin otoparklarında otomobiller üzerinden 3 farklı yöntemle yaklaşık 1.5 milyar liralık vurgun yapıldı. Vurgunu yaptıkları tespit edilen çete üyesi 32 şüpheli yakalandı. Yediemin otoparklarında tutulan ve ihaleyle satılacak otomobillerin, motor, kapı ve koltuk gibi parçalarını ihaleden önce söktükleri, böylece ihalede otomobili değerini düşürüp 10’da 1 fiyatına satın alınarak yapılan vurgunun arkasından yapay zeka çıktı.

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Yediemin otoparklarında 1.5 milyar liralık vurgun.

Yediemin otoparklarında 1.5 milyar liralık vurgun.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tuzla, Maltepe ve Sultanbeyli'de bulunan 3 yediemin otoparkı ile bunlara bağlı 2 depoyu mercek altına aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çetenin akılalmaz oyunları tek tek deşifre edildi. 1.5 milyar liralık vurgun yapan şebekenin en dikkat çeken yöntemi ise yapay zeka kullanımı oldu. Otoparkta bulunan hasarsız ve yüksek modelli araçlar için yapay zeka programları vasıtasıyla sahte bilirkişi raporları düzenleyen şüpheliler, bu araçları sistemde 'ağır hasarlı' veya 'kullanılamaz' gibi gösterdi. Bu sayede resmi ihalelerde araçların piyasa değerini düşürerek ucuza kapatmayı başardılar.

Otomobillerin parçalarını söküp 10'da 1 fiyatına aldılar.

Otomobillerin parçalarını söküp 10'da 1 fiyatına aldılar.

Çete üyeleri ihaleye çıkacağı kesinleşen araçların motor, kapı, koltuk, radyatör ve elektronik beyin gibi en değerli parçaları ihale gününden hemen önce söktü. Görünüşte içi tamamen boşaltılmış ve değersizleşmiş olan otomobiller, ihalede gerçek değerinin 10'da 1'i fiyatına çete üyeleri tarafından satın alındı. Araçları ucuza kapatan şüpheliler, depoladıkları orijinal parçaları tekrar yerine monte ederek arabaları üçüncü kişilere yüksek kârlarla sattı. Eğer ihaleyi başkası kazanırsa, bu kez sökülen parçaları fahiş fiyatlarla yeni sahibine satmaya çalıştıkları öğrenildi.

Gözaltılar arasında hastane sahibi ve iş insanları da var.

Gözaltılar arasında hastane sahibi ve iş insanları da var.

Polisin teknik takibine takılan telefon konuşmaları, şüphelilerin ne kadar rahat hareket ettiğini gözler önüne serdi. Çete yöneticilerinin nakit sıkışıklığı yaşadıklarında, otopark görevlilerine 'Şu anda nakit yok, oradan birkaç radyatör sökün, hemen paraya çevirin' şeklinde talimatlar verdiği kayıtlara geçti.

Şebekenin devleti zarara uğrattığı bir başka nokta ise vergi borcu olan şahısların araçları üzerinden kuruldu. 

Bu yöntemle devletin vergi borcunu tahsil etmesini engelleyen şüphelilere müşteri olan hastane sahibi bir doktor ile çok sayıda iş insanının da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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