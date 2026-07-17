Yediemin Otoparklarında Akılalmaz Tezgah

Polisin teknik takibine takılan telefon konuşmaları, şüphelilerin ne kadar rahat hareket ettiğini gözler önüne serdi. Çete yöneticilerinin nakit sıkışıklığı yaşadıklarında, otopark görevlilerine 'Şu anda nakit yok, oradan birkaç radyatör sökün, hemen paraya çevirin' şeklinde talimatlar verdiği kayıtlara geçti.

Şebekenin devleti zarara uğrattığı bir başka nokta ise vergi borcu olan şahısların araçları üzerinden kuruldu.

Bu yöntemle devletin vergi borcunu tahsil etmesini engelleyen şüphelilere müşteri olan hastane sahibi bir doktor ile çok sayıda iş insanının da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.