Yargıtay'dan Emsal Karar: Düğünde Takılan Altınların Kimde Kalacağına Son Nokta Konuldu
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Türkiye'de boşanma davalarının en büyük uyuşmazlık konularından biri olan 'düğün takıları kime ait?' sorusuna Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 'düğünde ne takılırsa takılsın kadına aittir' şeklindeki kararı değiştirdi. İşte Yargıtay'ın milyonların aklında soru işaretine neden olan soruya dair verdiği emsal karar.
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Takı tartışmalarına son nokta konuldu.
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Yargıtay'dan emsal karar: Düğünde takılan takılar kime aittir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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