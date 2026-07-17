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Nasuh Mahruki Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Tutuklandı

Nasuh Mahruki Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.07.2026 - 13:55
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AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, X hesabından hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklandı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmış, Mahruki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahruki, Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti.

Mahruki, sosyal medya paylaşımındaki ifadeler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Nasuh Mahruki neden tutuklandı?

Nasuh Mahruki neden tutuklandı?
twitter.com

Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına neden olan paylaşımı👆

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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