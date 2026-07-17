Nasuh Mahruki Yaptığı Paylaşım Nedeniyle Tutuklandı
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AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, X hesabından hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.
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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklandı.
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Nasuh Mahruki neden tutuklandı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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