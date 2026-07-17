Türkiye'de Bir İlk! Danıştay'dan Milyonlarca Öğrenci ve Veliyi İlgilendiren Karar

Danıştay, özel eğitim kurumlarının ticari tescili bulunmayan kendi şahsi araçlarıyla, velilerden doğrudan veya farklı isimler altında dolaylı yoldan para alarak öğrenci nakliyesi yapmasını kesin bir dille engelledi. Verilen bu kritik karara göre, öğrencilerin ücret karşılığında okullarına taşınması işlemi artık sadece devlete kayıtlı profesyonel 'S' serisi ticari servis plakasına sahip şoförler tarafından gerçekleştirilecek.

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından vakit kaybedilmeden yürürlüğe alınan bu yeni dönemin kuralları oldukça katı bir çerçeveye oturtuldu. Kendi mülkiyetindeki taşıtlarla gizli ya da açık bir şekilde ticari öğrenci taşımacılığı yapmaya devam ettiği belirlenen eğitim kurumlarına ağır yaptırımlar yolda. Denetimler sonucunda kuralları ihlal ettiği anlaşılan okulların taşıma izin belgeleri derhal iptal edilecek ve yasal işlem başlatılacak.