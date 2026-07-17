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Türkiye'de Bir İlk! Danıştay'dan Milyonlarca Öğrenci ve Veliyi İlgilendiren Karar

Türkiye'de Bir İlk! Danıştay'dan Milyonlarca Öğrenci ve Veliyi İlgilendiren Karar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2026 - 11:16
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İzmir'de başlayan zorlu hukuk mücadelesi tüm Türkiye için tarihi bir sonuç doğurdu. Danıştay'ın son noktayı koyduğu emsal kararla birlikte, özel eğitim kurumlarının kendi bünyelerindeki araçları kullanarak öğrencilerden ücret talep ettiği taşıma modeli tamamen tarihe karıştı. Artık ücretli öğrenci servisleri istisnasız olarak sadece tescilli 'S' plakalı ticari araçlarla yapılabilecek.

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Yıllardır veliler, okul yönetimleri ve ulaşım esnafı arasında büyük tartışmalara neden olan özel araçlarla taşıma krizine yüksek yargı son sözünü söyledi.

Yıllardır veliler, okul yönetimleri ve ulaşım esnafı arasında büyük tartışmalara neden olan özel araçlarla taşıma krizine yüksek yargı son sözünü söyledi.

Danıştay, özel eğitim kurumlarının ticari tescili bulunmayan kendi şahsi araçlarıyla, velilerden doğrudan veya farklı isimler altında dolaylı yoldan para alarak öğrenci nakliyesi yapmasını kesin bir dille engelledi. Verilen bu kritik karara göre, öğrencilerin ücret karşılığında okullarına taşınması işlemi artık sadece devlete kayıtlı profesyonel 'S' serisi ticari servis plakasına sahip şoförler tarafından gerçekleştirilecek.

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından vakit kaybedilmeden yürürlüğe alınan bu yeni dönemin kuralları oldukça katı bir çerçeveye oturtuldu. Kendi mülkiyetindeki taşıtlarla gizli ya da açık bir şekilde ticari öğrenci taşımacılığı yapmaya devam ettiği belirlenen eğitim kurumlarına ağır yaptırımlar yolda. Denetimler sonucunda kuralları ihlal ettiği anlaşılan okulların taşıma izin belgeleri derhal iptal edilecek ve yasal işlem başlatılacak.

Bu tarihi sonucun arkasında yatan hukuki süreç aslında 2018 yılının sonbaharında başlamıştı.

Bu tarihi sonucun arkasında yatan hukuki süreç aslında 2018 yılının sonbaharında başlamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi o dönem okulların şahsi vasıtalarıyla servis hizmeti sunmasını yasaklamış, ancak özel okulları temsil eden dernekler hızlıca mahkemeye başvurarak bu engellemeyi iptal ettirmişti. Yerel mahkemenin verdiği bu iptal kararı karşısında pes etmeyen İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası, uzun sürecek bir hukuk mücadelesine girerek dosyayı en üst merciye taşıdı. Danıştay ilgili dairesi, yıllar süren incelemenin ardından yerel mahkemenin kararını bozarak taşımacılık hakkının sadece tescilli esnafa ait olduğunu tescilledi.

Çıkan kararı uzun süredir beklenen bir sektör devrimi olarak nitelendiren İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, esnafın emeğine ortak olan haksız kazanç kapılarının kapandığını belirtti. Verilen mücadelenin sadece öğrenci değil, personel taşımacılığını da kapsadığını ifade eden Bostancı, İzmir genelinde okullara kayıtlı yedi yüz, personel taşıyan ise bine yakın sivil aracın artık bu faaliyetlerine son vermek zorunda kalacağını duyurdu. Bu hukuki zaferin yalnızca İzmir sınırlarında kalmayacağının altını çizen Bostancı, kararın tüm Türkiye genelindeki idari mahkemeler için bağlayıcı bir emsal olacağını belirtti. Yeni dönemde özel okullar, sahip oldukları taşıtlarla sadece kendi öğretmenlerini veya personellerini ücretsiz olarak taşıyabilecek; ancak işin içine bir öğrenci ve maddi kazanç girdiğinde direksiyon zorunlu olarak resmi servisçilere devredilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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