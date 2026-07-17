Türkiye'de Bir İlk! Danıştay'dan Milyonlarca Öğrenci ve Veliyi İlgilendiren Karar
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İzmir'de başlayan zorlu hukuk mücadelesi tüm Türkiye için tarihi bir sonuç doğurdu. Danıştay'ın son noktayı koyduğu emsal kararla birlikte, özel eğitim kurumlarının kendi bünyelerindeki araçları kullanarak öğrencilerden ücret talep ettiği taşıma modeli tamamen tarihe karıştı. Artık ücretli öğrenci servisleri istisnasız olarak sadece tescilli 'S' plakalı ticari araçlarla yapılabilecek.
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Yıllardır veliler, okul yönetimleri ve ulaşım esnafı arasında büyük tartışmalara neden olan özel araçlarla taşıma krizine yüksek yargı son sözünü söyledi.
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Bu tarihi sonucun arkasında yatan hukuki süreç aslında 2018 yılının sonbaharında başlamıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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