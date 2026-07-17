YKS Sonuçları İçin Geri Sayım: Tartışma Yaratan YKS Hakkında İptal Kararı Geldi, Resmi Açıklama Bekleniyor

Sınavın ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan ve cevap şıkkının değiştirilmesi üzerine yargıya taşınan 23. matematik sorusu hakkında iptal kararı alındı. Uzun süredir adaylar arasında büyük bir belirsizlik yaratan bu durumun ortadan kalkmasıyla birlikte, puan hesaplamalarının yeni baştan şekilleneceği kesinleşti.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay, sürecin en başından beri konuyu gündemde tuttuklarını ve haklı bir sonucun ortaya çıktığını vurguladı. Sosyal medya platformları üzerinden adaylara seslenen Özay, iptal kararının kesinleştiğini müjdeleyerek öğrencilerin net ve puan hesaplamalarını bu yeni duruma göre güncellemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Matematik testindeki bu büyük pürüzün giderilmesiyle birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarını duyurmak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak heyecanlı bekleyişin sona ermesi için öncelikle daha önceden iptal edilen bir edebiyat sorusuna yönelik açılan temyiz davasının sonuçlanması gerekiyor. Bu hukuki sürecin de cuma günü itibarıyla nihayete ermesi ve öncelikli kararın çıkması öngörülüyor. Tüm yasal engellerin ortadan kalkmasıyla beraber, adayların merakla beklediği YKS sonuçlarının önümüzdeki pazartesi günü resmi olarak açıklanması planlanıyor.