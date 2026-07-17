YKS Sonuçları İçin Geri Sayım: Tartışma Yaratan YKS Hakkında İptal Kararı Geldi, Resmi Açıklama Bekleniyor
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YKS adaylarının haftalardır sonucunu merakla beklediği tartışmalı AYT Matematik sorusunda nihai karar verildi. Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren gelişmeye göre mahkemelik olan o soru iptal ediliyor. Gözler şimdi, sınav sonuçlarının açıklanmasının önündeki son hukuki engelin kalkacağı güne çevrildi.
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Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) değerlendirme sürecinde en çok tartışılan konu nihayet çözüme kavuştu.
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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