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YKS Sonuçları İçin Geri Sayım: Tartışma Yaratan YKS Hakkında İptal Kararı Geldi, Resmi Açıklama Bekleniyor

YKS Sonuçları İçin Geri Sayım: Tartışma Yaratan YKS Hakkında İptal Kararı Geldi, Resmi Açıklama Bekleniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2026 - 07:59 Son Güncelleme: 17.07.2026 - 08:00
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YKS adaylarının haftalardır sonucunu merakla beklediği tartışmalı AYT Matematik sorusunda nihai karar verildi. Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren gelişmeye göre mahkemelik olan o soru iptal ediliyor. Gözler şimdi, sınav sonuçlarının açıklanmasının önündeki son hukuki engelin kalkacağı güne çevrildi.

Kaynak: Mahmut ÖZAY / Türkiye Gazetesi

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Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) değerlendirme sürecinde en çok tartışılan konu nihayet çözüme kavuştu.

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) değerlendirme sürecinde en çok tartışılan konu nihayet çözüme kavuştu.

Sınavın ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan ve cevap şıkkının değiştirilmesi üzerine yargıya taşınan 23. matematik sorusu hakkında iptal kararı alındı. Uzun süredir adaylar arasında büyük bir belirsizlik yaratan bu durumun ortadan kalkmasıyla birlikte, puan hesaplamalarının yeni baştan şekilleneceği kesinleşti.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay, sürecin en başından beri konuyu gündemde tuttuklarını ve haklı bir sonucun ortaya çıktığını vurguladı. Sosyal medya platformları üzerinden adaylara seslenen Özay, iptal kararının kesinleştiğini müjdeleyerek öğrencilerin net ve puan hesaplamalarını bu yeni duruma göre güncellemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Matematik testindeki bu büyük pürüzün giderilmesiyle birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarını duyurmak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak heyecanlı bekleyişin sona ermesi için öncelikle daha önceden iptal edilen bir edebiyat sorusuna yönelik açılan temyiz davasının sonuçlanması gerekiyor. Bu hukuki sürecin de cuma günü itibarıyla nihayete ermesi ve öncelikli kararın çıkması öngörülüyor. Tüm yasal engellerin ortadan kalkmasıyla beraber, adayların merakla beklediği YKS sonuçlarının önümüzdeki pazartesi günü resmi olarak açıklanması planlanıyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Edebiyat sorusuna ilişkin kararın gecikmesi durumunda YKS sonuçlarının açıklanamsının salı veya çarşamba gününe sarkabileceğinin altını çizen Özay, 'Ancak tüm planlamalar pazartesi günü üzerine yapılmış durumda' diyerek, sonuçlar için 20 Temmuz Pazartesi tarihini işaret etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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