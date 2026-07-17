Adalet Bakanı Duyurdu: Futbolda Kulüp Yöneticilerine Bahis Soruşturması! 19 Kişiye Gözaltı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bahis platformlarından alınan 2020-2026 verileri ile MASAK analizlerinde, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığını, bugün yapılan operasyonlarla 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
DETAYLAR GELECEK...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in operasyon hakkındaki açıklaması şu şekilde:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın