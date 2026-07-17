article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yaşlı Adam Buzdolabında Sakladığı Altınları Elini Öpen Dolandırıcılara Teslim Etti

Yaşlı Adam Buzdolabında Sakladığı Altınları Elini Öpen Dolandırıcılara Teslim Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.07.2026 - 12:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eskişehir’de yaşayan 80 yaşındaki Hasan Karataş, dolandırıcıların hedefi oldu. “Altınların sahteleriyle değiştirilmiş” yalanıyla telefonda 14 saat tutulan yaşlı adam, bankadaki 2 milyon liralık altınını çekti. Dolandırıcıların isteği üzerine çektiği buzdolabında saklayan Karataş, elini öpen sahtekarlara altınlarını teslim etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaşlı adamı 14 saat boyunca telefonda tuttular. Bankadan altınları çekip, buzdolabına sakladı.

Yaşlı adamı 14 saat boyunca telefonda tuttular. Bankadan altınları çekip, buzdolabına sakladı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hasan Karataş, 1 ay önce eşini kaybetti. Eşinin kaybından dolayı zor günler geçiren Karataş, dolandırıcıların hedefi oldu. Kendilerini 'Odunpazarı Karakolu amiriyim' diye tanıtan dolandırıcılar 'Altınların sahteleriyle değiştirilmiş' yalanını söyledi. 

Buna inanan yaşlı adamdan, güncel değeri yaklaşık 2 milyon liralık altını bankadan çekip buzdolabında saklanması istendi. Hasan Karataş'ın tam 14 saat boyunca telefonu kapatmasına izin verilmeyen sahte polisler, 'Yemek yedin mi, aç mısın?' gibi sözlerle de güven kazanmaya çalıştı.

Yaşlı adama telefonu kapattırmadılar: "Kafam iyice bulandı."

Yaşlı adama telefonu kapattırmadılar: "Kafam iyice bulandı."

Eve gelen bir dolandırıcı ise “Altınları inceleyeceğiz” diyerek içeri girdi. Güncel piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 48 adet Cumhuriyet ve 2 adet çeyrek altını alan şüpheli, yaşlı adamın elini öpüp vedalaşarak kayıplara karıştı.

Yaşadıklarını anlatan Hasan Karataş, şöyle konuştu:

“Sabah bana bir telefon geldi. Telefondaki kişi, 'Ben Odunpazarı Karakolu amiriyim' dedi. Bazı isimler ve saatler söylemişti. Zaten hastayım, eşim vefat etti, kafam yerinde değil. Bana, 'Nüfus cüzdanın burada,' dediler. Ben de 'Nüfus cüzdanı evimde,' dedim. 'Yok, hayır, senin altınlarını değiştirmişler,' dediler. İki kişinin ifadesini aldıklarını, onları yakaladıklarını ve şimdi onlarla konuştuklarını söylediler. Bana, 'Sen hemen panik yapma, telefonun açık dursun. Hiç kapatma, kimseye de söyleme; biz seni dinliyoruz. Seni devamlı arayacağız. Şüphelileri yakaladık, ifadelerini alıyoruz,' dediler. Bir ara, 'Aç mısın, susuz musun? Bir şeyler yiyin,' falan dediler. Ben de 'Bir şey yemedim,' dedim. Sabah saat 09.00'dan gece 23.00'a kadar tam 14 saat boyunca telefonla konuştuk; 'Oraya gitme, buraya gitme, dur kimseye söyleme, aman telefonu kapatma, şarjdan çıkarma,' diye diye benim kafamı iyice yıkadılar.

Sabah, 'Adliyeye gideceğiz. Sen sakın bunu kimseye söyleme, duyurma,' dediler. Ben durumu o an anlayamadım. Çevremdekiler sürekli, 'Seni kandırıyorlar' dediler. Hepsinden Allah razı olsun, onlara minnettarım; beni çok severler. Sonra buradan tek bir oğlan geldi ve odadan içeri girdi. 'Altınları bir şeye sar, biz onları inceleyeceğiz,' dedi. Altınları camın kenarındaki masanın üstüne serdik. Altınları elimdeki şu bezle serdik; o da içeri gelip altınların fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarını çektikten sonra ben de altınları torbaya koydum. Sonra sokağa çıktık bir gürültü koptu ve altınları alıp gitti. Giderken elimi öptü, benimle vedalaştı. Ondan sonra da başka pek bir şey söylemedi. 8 tane Cumhuriyet, 2 tane de çeyrek altınım vardı; hepsi gitti. İşte, hâlâ kendime gelemedim. Cenazem var, kaldırılacak. O altınları ben birikim yapmıştım. Zor günler için biriktiriyordum, başka hiçbir şeyim yok. Aslında beni dolandırmak için arayan çok oluyordu ama ben hiç taviz vermiyordum. Ancak bu sefer kafam iyice bulandı, durumu fark edemedim.”

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın