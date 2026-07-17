Yaşlı Adam Buzdolabında Sakladığı Altınları Elini Öpen Dolandırıcılara Teslim Etti
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Eskişehir’de yaşayan 80 yaşındaki Hasan Karataş, dolandırıcıların hedefi oldu. “Altınların sahteleriyle değiştirilmiş” yalanıyla telefonda 14 saat tutulan yaşlı adam, bankadaki 2 milyon liralık altınını çekti. Dolandırıcıların isteği üzerine çektiği buzdolabında saklayan Karataş, elini öpen sahtekarlara altınlarını teslim etti.
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Yaşlı adamı 14 saat boyunca telefonda tuttular. Bankadan altınları çekip, buzdolabına sakladı.
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Yaşlı adama telefonu kapattırmadılar: "Kafam iyice bulandı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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