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Çinli Otomotiv Devi Türkiye'yi Yarı Yolda Bıraktı: BYD'ye Ağır Fatura Kesildi!

Çinli Otomotiv Devi Türkiye'yi Yarı Yolda Bıraktı: BYD'ye Ağır Fatura Kesildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.07.2026 - 12:07
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Çinli BYD’nin 1 milyar dolarlık Manisa yatırımı, resmi olarak krizle sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl imzalanan dev anlaşmayla Manisa’da 1 milyar dolarlık üretim tesisi kurması beklenen otomotiv devi BYD, geçtiğimiz günlerde bu planı askıya aldığını duyurmuştu. Bu kararın ardından BYD'ye yatırım şartıyla şirkete sağlanan tüm devlet destekleri ve vergi muafiyetleri iptal ediliyor. Türkiye, vergi kaybını gecikme faiziyle tahsil etmeye hazırlanırken, tahsis edilen dev arazi de geri alınacak.

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Çinli otomotiv devinin Türkiye planı sona erdi.

Çinli otomotiv devinin Türkiye planı sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çinli otomotiv üreticisi arasında 2024 yılında imzalanan protokol, Manisa’da yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrikanın kurulmasını öngörüyordu. Planlamalara göre tesisin 2026 yılı sonuna kadar seri üretime geçmesi gerekiyordu. Ancak aradan geçen iki yıllık süreçte sahada hiçbir somut adım atılmadı. Peki, BYD'ye sağlanan avantajlar ne olacak?

Milletvekilleri konuyu TBMM gündemine taşıyarak soru önergesi verdi. Milletvekillerinin soru önergeleri üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’dan net bir açıklama geldi.

Milyonlarca dolarlık muafiyet geri alınacak.

Milyonlarca dolarlık muafiyet geri alınacak.

Bakan Kacır, söz konusu projenin mevzuatlar çerçevesinde sıkı bir denetime tabi olduğunu vurgulayarak, kamunun çıkarlarının yasal güvence altında olduğunu belirtti. Kacır, yatırımın gerçekleşmemesi durumunda uygulanacak tüm müeyyidelerin BYD için de tavizsiz bir şekilde geçerli olacağını ifade etti.

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlayan BYD’ye yönelik yaptırım zinciri oldukça ağır olacak. Şirketin yatırım kapsamında devlete sunduğu teminat mektupları nakde çevrilecek. BYD, Türkiye’de üretim yapacağı taahhüdüyle Çin’den ithal ettiği araçlar için uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisinden muaf tutulmuştu. Yatırımın iptal edilmesiyle birlikte bu muafiyet tamamen geçerliliğini yitirdi. Şirketin ithal ettiği tüm araçlar, normal tarifeden vergilendirilmiş kabul edilerek, ödenmeyen milyarlarca liralık vergi farkı gecikme faiziyle birlikte BYD'den tahsil edilecek.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) dev fabrika kompleksi için Çinli firmaya tahsis edilen geniş arazi de derhal geri alınarak devlet envanterine dahil edilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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