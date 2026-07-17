Çinli Otomotiv Devi Türkiye'yi Yarı Yolda Bıraktı: BYD'ye Ağır Fatura Kesildi!

Bakan Kacır, söz konusu projenin mevzuatlar çerçevesinde sıkı bir denetime tabi olduğunu vurgulayarak, kamunun çıkarlarının yasal güvence altında olduğunu belirtti. Kacır, yatırımın gerçekleşmemesi durumunda uygulanacak tüm müeyyidelerin BYD için de tavizsiz bir şekilde geçerli olacağını ifade etti.

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlayan BYD’ye yönelik yaptırım zinciri oldukça ağır olacak. Şirketin yatırım kapsamında devlete sunduğu teminat mektupları nakde çevrilecek. BYD, Türkiye’de üretim yapacağı taahhüdüyle Çin’den ithal ettiği araçlar için uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisinden muaf tutulmuştu. Yatırımın iptal edilmesiyle birlikte bu muafiyet tamamen geçerliliğini yitirdi. Şirketin ithal ettiği tüm araçlar, normal tarifeden vergilendirilmiş kabul edilerek, ödenmeyen milyarlarca liralık vergi farkı gecikme faiziyle birlikte BYD'den tahsil edilecek.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) dev fabrika kompleksi için Çinli firmaya tahsis edilen geniş arazi de derhal geri alınarak devlet envanterine dahil edilecek.