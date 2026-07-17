Çinli Otomotiv Devi Türkiye'yi Yarı Yolda Bıraktı: BYD'ye Ağır Fatura Kesildi!
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Çinli BYD’nin 1 milyar dolarlık Manisa yatırımı, resmi olarak krizle sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl imzalanan dev anlaşmayla Manisa’da 1 milyar dolarlık üretim tesisi kurması beklenen otomotiv devi BYD, geçtiğimiz günlerde bu planı askıya aldığını duyurmuştu. Bu kararın ardından BYD'ye yatırım şartıyla şirkete sağlanan tüm devlet destekleri ve vergi muafiyetleri iptal ediliyor. Türkiye, vergi kaybını gecikme faiziyle tahsil etmeye hazırlanırken, tahsis edilen dev arazi de geri alınacak.
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Çinli otomotiv devinin Türkiye planı sona erdi.
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Milyonlarca dolarlık muafiyet geri alınacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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