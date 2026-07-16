Türkiye'nin Milyarlık Tarım Devi Konkordato İlan Etti
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Türkiye’de tahıl, yem ham maddeleri ve tarımsal emtia ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olan Taban Gıda, finansal sıkışıklık iddialarının ardından radikal bir adım attı. Milyarlarca liralık cirosuyla Capital 500 ve Fortune 500 gibi prestijli listelerde üst sıralarda yer alan şirket, ortağı Aras Demir ile birlikte konkordato talebinde bulundu.
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Türkiye'nin tarım devi konkordato ilan etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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