Türkiye'nin Milyarlık Tarım Devi Konkordato İlan Etti

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Taban Gıda Dış Ticaret AŞ ve şirket ortağı Aras Demir tarafından yapılan ortak konkordato başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, şirketin mali yapısının detaylıca incelenmesi için 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanınmasına karar verdi.

Hukuki süreç takvimine göre, davanın ön inceleme ve tahkikat aşamalarını kapsayan ilk büyük duruşması 1 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İlgili yasal ilanların yayımlanmasıyla birlikte, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumlar için de yasal süreç başladı.

Hukukçular, geçici mühlet kararının bir iflas kararı olmadığını, aksine borçlu şirketi koruma altına alarak faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladığını belirtiyor.