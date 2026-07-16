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Ekonomi
Türkiye'nin Milyarlık Tarım Devi Konkordato İlan Etti

Türkiye'nin Milyarlık Tarım Devi Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.07.2026 - 11:39
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Türkiye’de tahıl, yem ham maddeleri ve tarımsal emtia ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olan Taban Gıda, finansal sıkışıklık iddialarının ardından radikal bir adım attı. Milyarlarca liralık cirosuyla Capital 500 ve Fortune 500 gibi prestijli listelerde üst sıralarda yer alan şirket, ortağı Aras Demir ile birlikte konkordato talebinde bulundu.

Kaynak: Oksijen

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Türkiye'nin tarım devi konkordato ilan etti.

Türkiye'nin tarım devi konkordato ilan etti.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Taban Gıda Dış Ticaret AŞ ve şirket ortağı Aras Demir tarafından yapılan ortak konkordato başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, şirketin mali yapısının detaylıca incelenmesi için 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet tanınmasına karar verdi.

Hukuki süreç takvimine göre, davanın ön inceleme ve tahkikat aşamalarını kapsayan ilk büyük duruşması 1 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İlgili yasal ilanların yayımlanmasıyla birlikte, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumlar için de yasal süreç başladı. 

Hukukçular, geçici mühlet kararının bir iflas kararı olmadığını, aksine borçlu şirketi koruma altına alarak faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladığını belirtiyor.

2016 yılında ticaret hayatına başlayan ve kısa sürede hızla büyüyen Taban Gıda, başta buğday olmak üzere tahıl ürünleri, yağlı tohumlar ve yem ham maddelerinin tedariki alanında pazar payını ciddi ölçüde artırmıştı. Küresel ticaret hacmini desteklemek adına kuru yük taşımacılığı yapan kendi gemi filosuna da sahip olan şirket, Türkiye’nin en büyük şirket sıralamalarında kendine yer buluyordu.Son açıklanan Capital 500 verilerine göre şirket, 2023 yılını 12,5 milyar Türk Lirası’nı aşan devasa bir ciro ile kapatmıştı. Aynı mali döneme ait vergi öncesi kârı ise 13,3 milyon TL olarak kayıtlara geçmişti. Taban Gıda, bundan daha önce 2021 yılında gerçekleştirdiği 4,5 milyar TL'lik cirosuyla Fortune 500 Türkiye listesinde 130’uncu sıraya kadar tırmanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Öte yandan finansal zorluklarla gündeme gelen Taban Gıda ve ortağı Aras Demir’in ismi, kamuoyunda yakından takip edilen başka bir yargılama süreciyle de anılıyor. İkilinin adı, sahte evraklar düzenlenerek mevzuata aykırı şekilde GDO’lu tarım ürünlerinin Türkiye’ye ithal edildiği iddialarıyla ilgili açılan ceza davasında yer alıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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