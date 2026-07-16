E-Devlet Rekor Kırdı: Vatandaşların En Çok Neye Tıkladığı Belli Oldu

Sistem verilerinden elde edilen son istatistiklere göre, vatandaşların e-Devlet üzerinde en yoğun şekilde kullandığı SGK uygulaması “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş Yeri Unvan Listesi” oldu. Uygulamanın toplam tıklanma sayısı rekor bir seviyeye ulaşarak 46 milyon 848 bin 63 sınırını aştı.

En çok tercih edilen diğer hizmetler ise “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?”, “4A Emekli Aylık Bilgisi”, “4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görüntüleme” ve “4A Emekli Ödeme Bilgileri” olarak sıralandı.