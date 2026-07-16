E-Devlet Rekor Kırdı: Vatandaşların En Çok Neye Tıkladığı Belli Oldu
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e-Devlet, kamu hizmeti işlemlerini tek tıkla yapmaya olanak sağlayarak vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Kamu dairelerinde saatlerce sıra beklemek e-Devlet ile tarihe karışırken vatandaşların en çok tıkladığı özellik belli oldu. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş e-Devlet'te rekor kırdı.
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Emeklilik sorgulamaları rekor kırdı.
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En çok tıklanan özellikler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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