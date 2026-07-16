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E-Devlet Rekor Kırdı: Vatandaşların En Çok Neye Tıkladığı Belli Oldu

E-Devlet Rekor Kırdı: Vatandaşların En Çok Neye Tıkladığı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.07.2026 - 10:26
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e-Devlet, kamu hizmeti işlemlerini tek tıkla yapmaya olanak sağlayarak vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Kamu dairelerinde saatlerce sıra beklemek e-Devlet ile tarihe karışırken vatandaşların en çok tıkladığı özellik belli oldu. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş e-Devlet'te rekor kırdı.

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Emeklilik sorgulamaları rekor kırdı.

Emeklilik sorgulamaları rekor kırdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı dijital dönüşüm hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. e-Devlet bünyesinde milyonlarca sigortalıyı yakından ilgilendiren yeni fonksiyonlar bulunuyor. Yapılan son güncellemelerle birlikte bürokratik işlemler tamamen dijital ortama taşınırken, vatandaşların kurum binalarına gitmeden işlemlerini halletmesi hedefleniyor.

Sistem verileri üzerinden yapılan detaylı analizlerle kullanıcı alışkanlıkları ortaya çıkarıldı. e-Devlet platformunu ziyaret eden vatandaşların çok büyük bir bölümünün öncelikli olarak emeklilik durumlarını incelediği ortaya çıktı.

En çok tıklanan özellikler.

En çok tıklanan özellikler.

Sistem verilerinden elde edilen son istatistiklere göre, vatandaşların e-Devlet üzerinde en yoğun şekilde kullandığı SGK uygulaması “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş Yeri Unvan Listesi” oldu. Uygulamanın toplam tıklanma sayısı rekor bir seviyeye ulaşarak 46 milyon 848 bin 63 sınırını aştı.

En çok tercih edilen diğer hizmetler ise “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?”, “4A Emekli Aylık Bilgisi”, “4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görüntüleme” ve “4A Emekli Ödeme Bilgileri” olarak sıralandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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