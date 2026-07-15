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Dünyanın En Zengini 140 Milyar Dolarlık Servetini Dağıtıyor Ama Listede O İsim Yok

Dünyanın En Zengini 140 Milyar Dolarlık Servetini Dağıtıyor Ama Listede O İsim Yok

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.07.2026 - 21:51
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Dünya finans tarihinin en büyük servet transferlerinden biri resmiyet kazandı. Dünyanın en zengin yatırımcılarından Warren Buffett, 140 milyar dolarlık hissesinin tamamını 2034 yılına kadar elden çıkaracağını duyurdu. Ancak Buffett’ın açıkladığı son bağış planında uzun yıllardır en büyük fon sağlayıcısı olduğu Gates Vakfı'nın olmaması dikkat çekti.

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140 milyar dolarlık servetini dağıtıyor. Bağış listesinde olmayan bir isim dikkat çekti!

140 milyar dolarlık servetini dağıtıyor. Bağış listesinde olmayan bir isim dikkat çekti!

Efsanevi yatırımcı Warren Buffett, yatırım holdingi Berkshire Hathaway'de bulunan yaklaşık 140 milyar dolar değerindeki devasa hisse senedi varlığının tamamını 2034 yılına kadar elden çıkaracak. 95 yaşındaki milyarder, bu tarihi kararla finans dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Ancak Buffett’ın açıkladığı son bağış planında bir detay küresel kamuoyunda şok etkisi yarattı. Uzun yıllardır milyarder yatırımcının en büyük fon sağlayıcısı olduğu ve milyarlarca dolar aktardığı Gates Vakfı, bu kez bağış yapılacak kuruluşlar listesinde kendisine yer bulamadı.

Gates Vakfı neden listeden çıkarıldı?

Gates Vakfı neden listeden çıkarıldı?

Warren Buffett’ın yaklaşık 20 yıldır her yıl düzenli olarak desteklediği Gates Vakfı’nı bu kez liste dışı bırakması akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Kulislerde dolaşan iddialar çarpıcı... 

ABD Adalet Bakanlığı’nın yılın başlarında yayımladığı resmi belgeler, Bill Gates ile adı cinsel suçlarla anılan ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein arasındaki geçmiş ilişkileri yeniden gündeme taşımıştı. Söz konusu tartışmaların hemen ardından gelen bu hamle, Buffett'ın adını bu krizden uzak tutmak istediği şeklinde yorumlandı. 

Ünlü yatırımcı 2006 yılından bu yana Gates Vakfı'na yaklaşık 48 milyar dolar kaynak aktarmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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