Dünyanın En Zengini 140 Milyar Dolarlık Servetini Dağıtıyor Ama Listede O İsim Yok

Warren Buffett’ın yaklaşık 20 yıldır her yıl düzenli olarak desteklediği Gates Vakfı’nı bu kez liste dışı bırakması akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Kulislerde dolaşan iddialar çarpıcı...

ABD Adalet Bakanlığı’nın yılın başlarında yayımladığı resmi belgeler, Bill Gates ile adı cinsel suçlarla anılan ve hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein arasındaki geçmiş ilişkileri yeniden gündeme taşımıştı. Söz konusu tartışmaların hemen ardından gelen bu hamle, Buffett'ın adını bu krizden uzak tutmak istediği şeklinde yorumlandı.

Ünlü yatırımcı 2006 yılından bu yana Gates Vakfı'na yaklaşık 48 milyar dolar kaynak aktarmıştı.