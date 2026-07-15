Dünyanın En Zengini 140 Milyar Dolarlık Servetini Dağıtıyor Ama Listede O İsim Yok
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Dünya finans tarihinin en büyük servet transferlerinden biri resmiyet kazandı. Dünyanın en zengin yatırımcılarından Warren Buffett, 140 milyar dolarlık hissesinin tamamını 2034 yılına kadar elden çıkaracağını duyurdu. Ancak Buffett’ın açıkladığı son bağış planında uzun yıllardır en büyük fon sağlayıcısı olduğu Gates Vakfı'nın olmaması dikkat çekti.
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140 milyar dolarlık servetini dağıtıyor. Bağış listesinde olmayan bir isim dikkat çekti!
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Gates Vakfı neden listeden çıkarıldı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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