Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Ülkeleri Listesinde Türkiye'den Büyük Sürpriz

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan 'Turizm Eğilimleri ve Politikaları 2026' raporu, küresel turizm sektöründeki yeni dengeleri gözler önüne serdi. OECD raporuna göre, dünya genelinde seyahat edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 847 milyon gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Ancak bu büyüme, her bölgede aynı şekilde hissedilmedi. Özellikle hava yolu ulaşım maliyetlerinin artması, güvenlik endişeleri ve iptal riskleri, turistleri daha tanıdık, güvenli ve bütçe dostu ülkelere yönlendirdi.

2019-2025 döneminde turist varışlarını en çok artıran ülkelerin başında yüzde 34 ile Japonya gelirken, onu yüzde 28 ile Norveç ve yüzde 22 ile Danimarka takip etti.