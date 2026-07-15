Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Ülkeleri Listesinde Türkiye'den Büyük Sürpriz
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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu. OECD tarafından açıklanan listeye Türkiye damga vurdu. Yaşanan jeopolitik gerilimler, Orta Doğu’daki çatışmalar ve iklim krizinin gölgesinde şekillenen seyahat trendlerinde Türkiye, gösterdiği performansla dünya devlerini geride bıraktı.
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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu.
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Türkiye'den büyük sürpriz.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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