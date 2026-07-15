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Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Ülkeleri Listesinde Türkiye'den Büyük Sürpriz

Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Ülkeleri Listesinde Türkiye'den Büyük Sürpriz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.07.2026 - 19:40
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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu. OECD tarafından açıklanan listeye Türkiye damga vurdu. Yaşanan jeopolitik gerilimler, Orta Doğu’daki çatışmalar ve iklim krizinin gölgesinde şekillenen seyahat trendlerinde Türkiye, gösterdiği performansla dünya devlerini geride bıraktı.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu.

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan 'Turizm Eğilimleri ve Politikaları 2026' raporu, küresel turizm sektöründeki yeni dengeleri gözler önüne serdi. OECD raporuna göre, dünya genelinde seyahat edenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 847 milyon gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Ancak bu büyüme, her bölgede aynı şekilde hissedilmedi. Özellikle hava yolu ulaşım maliyetlerinin artması, güvenlik endişeleri ve iptal riskleri, turistleri daha tanıdık, güvenli ve bütçe dostu ülkelere yönlendirdi.

2019-2025 döneminde turist varışlarını en çok artıran ülkelerin başında yüzde 34 ile Japonya gelirken, onu yüzde 28 ile Norveç ve yüzde 22 ile Danimarka takip etti.

Türkiye'den büyük sürpriz.

Türkiye'den büyük sürpriz.

Listeye Türkiye damgasını vurdu. Türkiye yüzde 21’lik büyüme oranıyla 4. sıraya yerleşerek pandemi öncesi döneme göre gücünü en çok artıran ülkelerden biri oldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

'Bu nedenle turizmde başarı yalnızca büyüme rakamlarıyla değil, sektörün krizlere karşı ne kadar hazırlıklı ve dayanıklı olduğuyla da ölçülüyor. OECD'nin dikkati çektiği dayanıklılık ve ziyaretçi yönetimi yaklaşımını da bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Türkiye, hepsi birbirinden farklı pek çok küresel ve bölgesel krizi yönetmeyi başarmış güçlü bir turizm ekosistemine sahip. Bu başarının arkasındaki en önemli unsuru ise sahada doğrudan faaliyet gösteren seyahat acentelerimizin ve sektör paydaşlarımızın yıllar içinde edindiği kriz yönetimi deneyimi oluşturuyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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