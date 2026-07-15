Canan Karatay Uzun Yaşam İçin En Kritik Minerali Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube hesabından yayınladığı videoda ömrü kısaltan nedenleri açıkladı. Estetik operasyonların vücuda zararlarını dile getiren Karatay, “Yiyeceklerle veya verilen zehirli maddelerle bunların düzeltilmesine imkan yok” dedi. Yiyeceklerin tağşişli olduğuna dikkat çeken Karatay, uzun yaşam için en etkili kilit minerali anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canan Karatay, ömrü kısaltan şeyleri anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canan Karatay, uzun yaşam için en kritik minerali açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın