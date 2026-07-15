article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Canan Karatay Uzun Yaşam İçin En Kritik Minerali Açıkladı

Canan Karatay Uzun Yaşam İçin En Kritik Minerali Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.07.2026 - 18:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Prof. Dr. Canan Karatay, YouTube hesabından yayınladığı videoda ömrü kısaltan nedenleri açıkladı. Estetik operasyonların vücuda zararlarını dile getiren Karatay, “Yiyeceklerle veya verilen zehirli maddelerle bunların düzeltilmesine imkan yok” dedi. Yiyeceklerin tağşişli olduğuna dikkat çeken Karatay, uzun yaşam için en etkili kilit minerali anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Canan Karatay, ömrü kısaltan şeyleri anlattı.

Canan Karatay, ömrü kısaltan şeyleri anlattı.

Canan Karatay, YouTube hesabından bir video paylaştı. Ömrü kısaltan nedenlere değinen Karatay, yiyeceklerdeki tehlikelere ve vücuda giren zehirlere dikkat çekti. Yiyeceklerin tağşiş ve kimyasallarla dolu olduğunu belirten Karatay, “Senelerdir konuşuyoruz. Yiyecekler çok önemli. Sağlıklı tohum olmayınca sağlıklı hayat olmuyor. Yiyeceklerimiz sahtekarlıkla, kimyasallarla dolu. Aklınıza ne gelirse… Tüm bunlar hücrelerimizi, genlerimizi bozuyor. O yüzden 'uzun yaşamak' diye hikayelere inanmayacağız. Vücudun ihtiyacı olan malzemeler yeterince sağlanmıyor. Onun dışında ne kadar toksik kimyasal varsa, botoks, memelerin küçültülmesi ve büyütülmesi, kırışıkların alınması, burun estetiği... Bu bir furya haline geldi. Yiyeceklerle veya vücuda giren zehirli maddelerle bunların düzelmesine imkan yok” diye konuştu.

Canan Karatay, uzun yaşam için en kritik minerali açıkladı.

Canan Karatay, uzun yaşam için en kritik minerali açıkladı.

Canan Karatay, uzun yaşam için en etkili kilit mineralin ‘iyot’ olduğunu açıkladı. Karatay, şunları dedi:

“Uzun yaşam hikayelerine inanmayacağız. Yaşam biçimi, edindiğimiz alışkanlıkların yavaş yavaş değişmesi lazım. Zehirli ve toksik içeceklerden uzak kalmamız lazım. Bunlar vücutta toksik oksitleri üretiyor. Bunlar üretildikçe vücutta müthiş stres oluşuyor. Bunları vücutta atan müthiş malzemeler var. En başında iyot var. En güçlü antioksidandır. Rutin medikal tetkiklerde bu kimsenin umrunda değil. Tiroid diye tutturmuşlar ama vücudumuzdaki her hücrenin iyota ihtiyacı var. İyot yoksa uzun yaşam olmaz.

Alüminyumu, civayı, kurşunu vücuttan atan en önemli temel eleman iyottur.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
3
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın