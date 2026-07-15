Canan Karatay Uzun Yaşam İçin En Kritik Minerali Açıkladı

Canan Karatay, YouTube hesabından bir video paylaştı. Ömrü kısaltan nedenlere değinen Karatay, yiyeceklerdeki tehlikelere ve vücuda giren zehirlere dikkat çekti. Yiyeceklerin tağşiş ve kimyasallarla dolu olduğunu belirten Karatay, “Senelerdir konuşuyoruz. Yiyecekler çok önemli. Sağlıklı tohum olmayınca sağlıklı hayat olmuyor. Yiyeceklerimiz sahtekarlıkla, kimyasallarla dolu. Aklınıza ne gelirse… Tüm bunlar hücrelerimizi, genlerimizi bozuyor. O yüzden 'uzun yaşamak' diye hikayelere inanmayacağız. Vücudun ihtiyacı olan malzemeler yeterince sağlanmıyor. Onun dışında ne kadar toksik kimyasal varsa, botoks, memelerin küçültülmesi ve büyütülmesi, kırışıkların alınması, burun estetiği... Bu bir furya haline geldi. Yiyeceklerle veya vücuda giren zehirli maddelerle bunların düzelmesine imkan yok” diye konuştu.