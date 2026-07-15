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Ek Gelir Olsun Diye Satın Aldığı ATM Hayatını Değiştirdi

Ek Gelir Olsun Diye Satın Aldığı ATM Hayatını Değiştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.07.2026 - 17:06
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Birçok insan maaşının yanında ek bir gelir kaynağı yaratmanın hayalini kuruyor. ABD'de yaşayan eski bir polis memurunun attığı sıra dışı adım, bu hayalin nasıl milyon dolarlık bir imparatorluğa dönüşebileceğini gözler önüne serdi.  Yıllarca emniyet teşkilatında dedektif olarak görev yapan Paul Alex, ek gelir olsun diye ATM satın aldı. Alex'in hayatı 3 sene içinde tamamen değişti.

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Ek gelir olsun diye ATM satın aldı.

Ek gelir olsun diye ATM satın aldı.

ABD'de yaşayan Paul Alex, emniyetteki görevinin yanı sıra ek gelir sahibi olmanın yollarını araştırdı. Alex, pek çok kişinin gittiği yoldan farklı bir yol çizerek sıra dışı yatırıma imza attı. Yaklaşık 2 bin 100 dolar sermaye ile ATM satın alan Alex, ilk girişiminde hayal kırıklığına uğradı. Sırayla aldığı 6 ATM'yi farklı noktalara yerleştiren Alex, ayda 25-100 dolar arasında kazanmaya başladı. 

Pes etmek yerine strateji değiştiren eski polis, makineleri insan trafiğinin yoğun olduğu market, benzinlik ve eğlence merkezleri gibi noktalara taşıdı. Lokasyon güncellemesinin ardından gelirler bir anda fırlayarak makine başına aylık 250 ile 600 dolar net kazanca ulaştı. Alex, ilk yatırımını sadece altı ay gibi kısa bir sürede amorti etmeyi başardı.

Satın aldığı ATM'lerle milyoner oldu.

Satın aldığı ATM'lerle milyoner oldu.

Kazandığı her kuruşu yeni ATM'ler satın almak için kullanan girişimci, 2020 yılına gelindiğinde San Francisco genelinde tam 30 ATM'lik bir ağa ulaştı. Bu dönemde bazı makinelerin aylık net getirisi 1.500 dolara kadar çıktı. Aylık 12 bin dolara yakın düzenli bir pasif gelir akışı yakalayan Alex, asıl büyük sıçramayı ise işi kurumsallaştırarak yaptı.

Kendi ATM ağını yönetmenin ötesine geçerek ATM tedariki, kurulumu ve ödeme sistemleri danışmanlığı sunan kendi şirketini kurdu. ABD’nin önde gelen finans yayınlarından Business Insider tarafından incelenen resmi kayıtlara göre, Alex'in kurduğu bu sistem 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 12 milyon dolar ciro ve 3,5 milyon dolar net kar elde ederek sahibini milyonerler kulübüne taşıdı.

Türkiye'de ATM satın almak mümkün mü?

Türkiye'de ATM satın almak mümkün mü?

Paul Alex’in bu büyük başarısı, 'Aynı iş modelini Türkiye'de uygulayabilir miyiz?' sorusunu akıllara getiriyor. Ancak iki ülkenin finansal mevzuatları ve bankacılık altyapıları arasında farklar bulunuyor.

 ABD'de vatandaşlar bağımsız olarak ATM satın alıp sponsor bir bankayla anlaşarak komisyon bazlı çalışabilir. Türkiye'de ATM işletim hakkı ve mülkiyeti neredeyse tamamen bankaların kontrolünde.

Türkiye'de bir ATM'nin faaliyete geçmesi için BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) standartlarına uyum, lisanslı ödeme sistemleriyle entegrasyon ve çok sıkı bir güvenlik/nakit yönetim altyapısı gerekir. Bireysel olarak bir sokak köşesine ATM koyup işletmek yasal olarak mümkün değildir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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