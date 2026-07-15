Ek Gelir Olsun Diye Satın Aldığı ATM Hayatını Değiştirdi

ABD'de yaşayan Paul Alex, emniyetteki görevinin yanı sıra ek gelir sahibi olmanın yollarını araştırdı. Alex, pek çok kişinin gittiği yoldan farklı bir yol çizerek sıra dışı yatırıma imza attı. Yaklaşık 2 bin 100 dolar sermaye ile ATM satın alan Alex, ilk girişiminde hayal kırıklığına uğradı. Sırayla aldığı 6 ATM'yi farklı noktalara yerleştiren Alex, ayda 25-100 dolar arasında kazanmaya başladı.

Pes etmek yerine strateji değiştiren eski polis, makineleri insan trafiğinin yoğun olduğu market, benzinlik ve eğlence merkezleri gibi noktalara taşıdı. Lokasyon güncellemesinin ardından gelirler bir anda fırlayarak makine başına aylık 250 ile 600 dolar net kazanca ulaştı. Alex, ilk yatırımını sadece altı ay gibi kısa bir sürede amorti etmeyi başardı.