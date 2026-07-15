Ek Gelir Olsun Diye Satın Aldığı ATM Hayatını Değiştirdi
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Birçok insan maaşının yanında ek bir gelir kaynağı yaratmanın hayalini kuruyor. ABD'de yaşayan eski bir polis memurunun attığı sıra dışı adım, bu hayalin nasıl milyon dolarlık bir imparatorluğa dönüşebileceğini gözler önüne serdi. Yıllarca emniyet teşkilatında dedektif olarak görev yapan Paul Alex, ek gelir olsun diye ATM satın aldı. Alex'in hayatı 3 sene içinde tamamen değişti.
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Ek gelir olsun diye ATM satın aldı.
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Satın aldığı ATM'lerle milyoner oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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