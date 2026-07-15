Modern Fahrenheit 451: Yapay Zekayı Eğitmek İçin Kitaplar Satın Alındı, Sonra İmha Edildi

Yapay zeka sohbet araçlarının son yıllardaki gelişimi dikkatinizi çekmiştir. Artık yapay zeka sohbet botları, sadece size cevap vermekle kalmıyor siz konuşurken uygun noktalarda araya girip size müdahale ediyor. Verdiği cevapları da bir insanın cevaplarından ayırmak neredeyse mümkün değil.

Peki bu nasıl mümkün oldu?

Yapay zekanın insanların elinden çıkan kitaplarla eğitilmesiyle oldu.

Anthropic, 'Project Panama' kapsamında Claude'u eğitmek için milyonlarca basılı kitap satın aldı, kitapları taradı ve işi bitince de kitapları imha etti.

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