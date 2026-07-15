Modern Fahrenheit 451: Yapay Zekayı Eğitmek İçin Kitaplar Satın Alındı, Sonra İmha Edildi
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Yapay zeka sohbet araçlarının son yıllardaki gelişimi dikkatinizi çekmiştir. Artık yapay zeka sohbet botları, sadece size cevap vermekle kalmıyor siz konuşurken uygun noktalarda araya girip size müdahale ediyor. Verdiği cevapları da bir insanın cevaplarından ayırmak neredeyse mümkün değil.
Peki bu nasıl mümkün oldu?
Yapay zekanın insanların elinden çıkan kitaplarla eğitilmesiyle oldu.
Anthropic, 'Project Panama' kapsamında Claude'u eğitmek için milyonlarca basılı kitap satın aldı, kitapları taradı ve işi bitince de kitapları imha etti.
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Yapay zekaların bu denli hızlı gelişmesini sağlayan şey, kitaplar.
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Kitaplar, sahaflardan toplandı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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